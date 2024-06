La femme d'affaires Halla Tomasdottir élue présidente en Islande

La femme d'affaires Halla Tomasdottir a été élue dimanche présidente de l'Islande, selon des résultats définitifs. Elle a supplanté l'ancienne Première ministre Katrin Jakobsdottir qui a dû se défendre de critiques la jugeant trop politique pour ce poste.

Halla Tomasdottir, 55 ans, a remporté 34,3% des voix, contre 25,5% des suffrages pour Katrin Jakobsdottir, qui avait démissionné en avril de son poste de cheffe d'un gouvernement gauche-droite pour se présenter au scrutin présidentiel. La Première ministre a concédé sa défaite tôt dimanche et félicité sa rivale.

Fondatrice d'Audur Capital, une société d'investissement créée en 2007 pour promouvoir les valeurs féminines dans le secteur financier, Halla Tomasdottir est la directrice générale de The B Team, une organisation à but non lucratif fondée par le milliardaire britannique Richard Branson pour promouvoir dans les affaires des pratiques respectueuses des valeurs humanitaires et du climat.

Elle sera la deuxième femme à occuper la fonction de présidente en Islande. En 1980, Vigdis Finnbogadottir est devenue la première femme élue démocratiquement dans le monde au poste de cheffe d'Etat.

Une fonction largement honorifique

Le président occupe une fonction largement honorifique en Islande, république parlementaire, mais il est le garant du respect de la Constitution et de l'unité nationale. Il ou elle a un droit de veto sur les textes parlementaires et peut les soumettre à un référendum.

Aucune thématique n'a percé lors de la campagne. En Islande, pays de 380'000 habitants, les candidats se présentent traditionnellement en indépendants à cette élection, sans affiliation à un parti. Tout citoyen rassemblant 1500 signatures peut se présenter.

Katrin Jakobsdottir a été perçue un temps comme la favorite parmi les 13 candidats à l'élection de samedi. Cheffe du Mouvement Vert de Gauche depuis 2013, elle avait suscité des éloges pour sa gestion de la situation pendant les éruptions volcaniques qui se sont succédé sur la péninsule de Reykjanes depuis décembre.

Halla Tomasdottir, qui entrera en fonction le 1er août, succède au très populaire Gudni Johannesson, en poste depuis 2016, qui ne se représentait pas.

ats/miro