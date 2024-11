La CPI émet des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et le chef de la branche armée du Hamas

La décision de la CPI limite théoriquement les déplacements de Benjamin Netanyahu, puisque n'importe lequel des 124 Etats membres de la cour serait obligé de l'arrêter sur son territoire.

Le gouvernement israélien a aussitôt accusé la CPI d'avoir "perdu toute légitimité" avec ses mandats d'arrêt "absurdes".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié d'"antisémite" cette décision, s'estimant victime d'un nouveau "procès Dreyfus qui se terminera de la même façon". Condamné pour espionnage, dégradé et envoyé au bagne à la fin du XIXe siècle en France, le capitaine juif Alfred Dreyfus avait été innocenté et réhabilité quelques années plus tard.