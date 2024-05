La Corée du Nord envoie des ballons remplis d'immondices au Sud

Lundi, le lancement d'un satellite espion par Pyongyang a échoué mais Séoul a qualifié cette tentative de "provocation" et conduit des manoeuvres avec des avions de combat dans les heures qui ont suivi le tir en signe de protestation.

Kim Jong Un a qualifié la réponse de Séoul d'"imprudente", a rapporté mercredi l'agence presse nord-coréenne KCNA, estimant que "la situation actuelle nécessite de renforcer davantage la dissuasion de guerre par tous les moyens et de développer progressivement les forces armées de la (Corée du Nord) pour en faire une entité superpuissante et de force absolue".

Depuis que la guerre de Corée (1950-1953) s'est soldée par un armistice et non un traité de paix, Nord et Sud restent techniquement en guerre et sont séparés par une frontière lourdement fortifiée comprenant la zone démilitarisée (DMZ).