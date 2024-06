La coalition du Premier ministre Narendra Modi arriverait largement en tête des élections en Inde

Le Premier ministre indien sortant Narendra Modi est en passe de décrocher un troisième mandat à la tête du pays, selon un sondage de sortie des urnes diffusé samedi à l'issue d'un scrutin marathon de six semaines.

Selon ce sondage rendu public quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, le BJP (Bharatiya Janata Party) de Narendra Modi et ses alliés devraient obtenir au moins 355 sièges à la chambre basse du Parlement, bien au-delà de la majorité fixée à 272.

Peu avant, le Premier ministre sortant s'était dit confiant dans sa reconduction pour un troisième mandat à la tête du pays. Narandra Modi, qui était donné grand favori, a pu surfer ces dernières semaines sur les bons chiffres de l'économie pour faire campagne, avec une diminution de l'inflation, une croissance solide et un développement de sa place boursière. L'Inde est en plein développement économique, bien qu'il reste d'importants problèmes comme la persistance des inégalités et le chômage des jeunes.

Le long processus de dépouillement va désormais commencer. Le résultat de l'élection et le nom du futur Premier ministre indien sont attendus le 4 juin.

>> Revoir le portrait de Narendra Modi dans le 19h30 : En Inde, le Premier ministre Narendra Modi est vénéré par 70% de la population. Il est l'ultra-favori des élections / 19h30 / 3 min. / le 19 avril 2024

Un immense défi logistique

Pour gérer le nombre d'électeurs et l'immense superficie du pays, environ 3,3 millions de km2, le scrutin s'organisait en sept phases s'étalant sur un mois et demi. Les Indiens aiment à rappeler qu'il s'agit du plus grand exercice démocratique au monde. Tous les cinq ans, plus de 970 millions d'électeurs et d'électrices sont appelés à voter pour élire les 543 députés de la "Lok Sabha", la Chambre basse du Parlement. Deux députés supplémentaires sont nommés directement par la présidence de la République.

Basé à New Dehli, le Parlement fédéral indien est une institution bicamérale qui comprend également une Chambre haute, la "Rajya Sabha". Mais c'est bien dans la Chambre basse que réside le véritable pouvoir politique. Car le parti qui y obtient la majorité à l'issue d'un scrutin à un tour a la tâche de sélectionner le Premier ministre.

Cette élection est donc un immense défi logistique, avec de nombreuses difficultés, notamment celle de rendre le vote possible à des zones géographiques difficiles d'accès ou encore la gestion des électeurs et électrices analphabètes, qui sont encore 250 millions à travers le pays. En outre, le pays est actuellement confronté à une importante vague de chaleur, compliquant encore la donne.

>> Revoir le reportage du 19h30 sur le défi logistique : En Inde près d'un milliard d'électeurs est appelé aux urnes pour renouveler le parlement. Un véritable défi logistique. / 19h30 / 3 min. / mardi à 19:30

>> Lire aussi : Une vague de chaleur en Inde provoque "des centaines de morts" et Comment le nationaliste Narendra Modi transforme l'Inde

ther/boi avec afp