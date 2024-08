La Chine renforce ses contrôles sur les personnes et les biens susceptibles d'avoir été exposés au mpox

La Chine a annoncé vendredi renforcer ses contrôles vis-à-vis des personnes et des biens susceptibles d'avoir été en contact avec le mpox, après l'alerte de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) appelle les pays de l'UE à se préparer à une hausse des cas.

Les personnes provenant de pays ou de régions touchées par le mpox et "qui ont été exposés à des cas" de la maladie ou qui "en présentent des symptômes" doivent "prendre l'initiative de se déclarer aux douanes" lors de leur arrivée en Chine, ont indiqué dans un communiqué les douanes chinoises.

"Les agents des douanes prendront des mesures médicales et procéderont à des échantillonnages et à des tests conformément aux procédures", ont-elles précisé.

Mesures en place pour six mois

Par ailleurs, les véhicules de transport, conteneurs ou marchandises provenant de zones touchées "et qui sont contaminés ou sont susceptibles d'avoir été contaminés" doivent être désinfectés, selon le communiqué. Ces mesures sont en place à partir de vendredi et pour six mois.

Toute proportion gardée, cette situation rappelle les années de pandémie de Covid-19 durant lesquelles la Chine avait instauré des mesures draconiennes, comme la fermeture des frontières, des tests généralisés de la population, des quarantaines forcées et désinfections tous azimuts.

Si le dispositif annoncé ce vendredi n’a évidemment rien à voir avec ces extrêmes, il signale une certaine nervosité de Pékin. A noter toutefois que contrairement au Covid-19, le mpox n’est pas un virus respiratoire. S’il peut se transmettre via des sécrétions, la contagion a lieu avant tout par le biais de contacts physiques étroits avec un individu infecté.

Des cas signalés en Suède et au Pakistan

La Suède a signalé jeudi un premier cas d'un variant plus contagieux et dangereux du mpox, maladie qui a fait au moins 548 morts depuis le début de l'année en République démocratique du Congo (RDC), le pays le plus touché. Le Pakistan a également fait part d'un cas.

>> Lire aussi : Une personne diagnostiquée avec le virus mpox en Suède, une première hors d'Afrique

L'OMS a indiqué que d'autres cas importés de mpox étaient susceptibles d'être détectés prochainement en Europe.

Europe mise en garde

Les pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen doivent d'ailleurs se préparer en vue d'une hausse des cas de mpox, a déclaré vendredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

L'agence "recommande aux autorités sanitaires de maintenir un niveau élevé de planification de leur préparation (...) afin de permettre une détection et une réponse rapides à tout nouveau cas", a-t-elle précisé dans un communiqué.

La probabilité d'infection pour les personnes en provenance d'Europe se rendant dans les zones touchées, et qui ont des contacts étroits avec les communautés touchées "est élevée", a averti l'ECDC dans son communiqué.

L'ECDC estime "très probable" que les pays européens soient confrontés à une augmentation de cas importés de clade 1 "actuellement en circulation en Afrique".

"En raison des liens étroits entre l'Europe et l'Afrique, nous devons nous préparer à un plus grand nombre de cas importés de clade 1", a souligné Pamela Rendi-Wagner, directrice de l'ECDC.

