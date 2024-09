La Chine approuve la construction de onze nouveaux réacteurs nucléaires

La Chine développe à grand pas son parc nucléaire civil. Pour atteindre ses objectifs climatiques, Pékin vient de donner son feu vert au développement de 11 réacteurs, alors que le pays en compte déjà 56 en activité.

La Chine a mis en service son premier réacteur nucléaire en 1991 seulement mais rattrape son retard à toute allure. Outre ces 11 réacteurs qui verront le jour dans près de 5 ans, une trentaine de centrales sont aussi en cours de construction. A ce rythme, le pays est en passe de devenir la plus grande puissance nucléaire civile du monde.

Construire une centrale y coûte moins cher et prend deux à trois fois moins de temps qu'en Occident, explique mardi dans La Matinale Mary Françoise Renard, professeur émérite d'économie à l'Université Clermont-Auvergne et spécialiste de l'économie de la Chine: "Il y a moins de contrôles qui retardent les programmes. C'est souvent parce qu'il y a des vérifications sur les chantiers que cela retarde l’avancement."

Exporter ses réacteurs à l'étranger

Même si la Chine respecte les standards établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique, la surveillance y est moins complexe qu'en Europe et aux Etats-Unis. De plus, la Chine veut aller vite. Elle s’est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2060 tout en devant répondre à une très forte demande d'électricité sur son marché intérieur.

Pékin ambitionne aussi d'exporter ses réacteurs. "La Chine a déjà vendu des réacteurs au Pakistan et à l'Argentine, et cela va sans doute continuer. Son objectif à plus long terme est de les exporter dans les pays du Sud".

L’Europe doit-elle trembler face à cette montée en puissance? Pour le moment, elle n'a acheté aucune centrale nucléaire chinoise. Son industrie est solide mais coûteuse. En 2022, le Parlement européen a inclus le nucléaire comme énergie verte, ce qui ouvre la voie à des aides possibles.

>> Relire : Le Parlement européen valide le label "vert" pour le gaz et le nucléaire

Virginie Langerock/lan