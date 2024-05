La Chine annonce la fin de ses manoeuvres militaires à Taïwan

La Chine a annoncé la fin des manoeuvres militaires d'ampleur qu'elle menait depuis jeudi autour de l'île de Taïwan pour manifester son opposition aux propos du nouveau président taïwanais Lai Ching-te, jugés séparatistes par Pékin. Taïwan a dénoncé une "provocation flagrante à l'égard de l'ordre international".

L'armée chinoise "a achevé avec succès" les exercices nommés "Joint Sword-2024A" dirigées contre Taïwan, a déclaré vendredi soir un présentateur de CCTV-7, la télévision étatique chinoise chargée de l'actualité militaire. Ces manoeuvres avaient débuté jeudi. Navires de guerre, avions, soldats ou encore lance-missiles avaient été mobilisés pour encercler Taïwan dans le cadre de ces manoeuvres militaires.

Destinés notamment à simuler un blocus de l'île, ces exercices impliquaient les forces terrestres, la marine, l'armée de l'air et l'unité des fusées (responsable des missiles stratégiques). Ils avaient principalement lieu dans le détroit de Taïwan, au nord, au sud et à l'est du territoire. Ils se déroulaient également dans les zones situées autour des îles de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin, toutes situées à proximité immédiate de la côte est chinoise.

>> Ecouter le sujet de Tout un monde sur l'île de Kinmen : Keystone/AP Photo - Chiang Ying-ying La pression autour de l'île taiwanaise de Kinmen / Tout un monde / 6 min. / mercredi à 08:14

Une "provocation flagrante", selon Taïwan

A Taïwan, la porte-parole de la présidence a dénoncé samedi ces manoeuvres qui soulèvent selon elle de "sérieuses inquiétudes" et constituent une "provocation flagrante à l'égard de l'ordre international". La récente "provocation unilatérale de la Chine" porte atteinte "au statu quo de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan", ont encore indiqué les autorités de Taïwan.

La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec son territoire depuis la fin de la guerre civile et l'arrivée au pouvoir des communistes en 1949. Pékin dit privilégier une réunification "pacifique" avec le territoire insulaire de 23 millions d'habitants, gouvernés par un système démocratique, mais n'exclut pas d'employer la force.

La Chine s'était notamment offusquée d'une des déclarations de Lai Ching-te prononcée lundi lors de son discours d'investiture. Le président taïwanais indiquait que "la République de Chine (Taïwan, ndlr) et la République populaire de Chine (la Chine continentale dirigée par le Parti communiste, ndlr) ne sont pas subordonnées l'une à l'autre". Des propos jugés par Pékin comme étant séparatistes.

>> Lire aussi : Le nouveau président taïwanais Lai Ching-te a prêté serment et appelle la Chine à "cesser ses intimidations"

Des manoeuvres militaires qui se répètent

La Chine dénonce régulièrement les autorités taïwanaises actuelles, qu'elle accuse de vouloir creuser la séparation culturelle entre l'île et le continent, malgré le fait que l'immense majorité des Taïwanais seraient de culture chinoise.

Les précédentes manoeuvres militaires chinoises d'ampleur autour de Taïwan avaient eu lieu en août 2023 après une visite de Lai Ching-te, alors vice-président, aux Etats-Unis. Pékin avait également procédé à des exercices d'une envergure historique en août 2022 après le séjour sur cette île de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants américaine. Une visite perçue comme une provocation par la Chine.

afp/dk