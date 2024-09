L'UEFA est sanctionnée pour avoir ménagé un directeur épinglé pour sexisme

Fondation à but non lucratif fondée en 2010, Equal-Salary a son siège à Vevey (VD). Elle assure avoir réalisé plus de 150 procédures de certification dans plus de 90 pays depuis sa création. Des certifications à durée déterminée mais renouvelables.

Selon les informations figurant sur le site internet de la Fondation, le processus de certification comprend deux phases. Dans un premier temps, des experts effectuent une analyse statistique des données salariales. Si l’écart salarial global est égal ou inférieur à 5%, la deuxième phase commence.

Un cabinet d’audit mène alors une enquête plus approfondie notamment à travers des entretiens avec des employés.

Ces dernières années, la Fondation a entre autres certifié la Loterie Romande, le groupe Richemont, Vacheron Constantin, Ferrari, les Services industriels de Genève, Lidl, DHL ou les Hôpitaux universitaires de Genève.

En mars 2024, elle a réussi à attirer à sa présidence l’ancienne conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.