L'ouverture des JO sur la Seine, une cérémonie marquée par des défis colossaux

Ça y est, c'est le jour J: la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été 2024 se déroule vendredi soir à Paris. L'événement va attirer près d'un milliard de téléspectateurs. Et, chose inédite, il se déroulera pour la première fois en dehors d'un stade, sur la Seine.

Ce qui était au départ un casse-tête en terme d'organisation et de sécurité doit se transformer ce soir en chef d'oeuvre. Les athlètes, environ 7000, dont 60 Suisses, monteront à bord de 85 bateaux et défileront sur un parcours de 6 km entre les Ponts Auterlitz et Iéna en face de la Tour Eiffel.

Comme le veut la tradition, le défilé sera ouvert par la délégation de la Grèce. Au total, 12 tableaux chantés et dansés ponctueront cette itinérance fluviale pour mettre en valeur l'histoire de France et de sa Ville lumière. Ils s'appuiront sur des monuments emblématiques comme Notre-Dame, l'Hôtel de Ville, le Louvre ou encore le Grand Palais.

Céline Dion, Aya Nakamura ou encore Lady Gaga

Pour que ce récit marque les esprits, plusieurs stars seront présentes sur place... mais lesquelles? Paris bruisse de rumeurs depuis l'arrivée de Céline Dion. La Canadienne pourrait se produire sur scène pour la première fois depuis 2020.

On évoque également un duo avec Lady Gaga, pour une reprise de "La vie en rose" d'Edith Piaf. La Bohème de Charles Aznavour serait elle interprétée par Aya Nakamura, entourée de musiciens de la Garde républicaine et des choristes du Chœur de l'Armée française. Mais rien n'a encore été officialisé par le comité olympique.

L'autre grande inconnue reste l'identité du dernier porteur de la flamme. Les noms de Zinedine Zidane et de Marie-Josée Pérec circulent. Le suspense durera jusqu'à 23h15, heure du bouquet final de cette cérémonie: l'allumage de la vasque olympique dans le jardin des Tuileries

Une capitale quasiment en état de siège

Le dispositif de sécurité mis en place dans la capitale est particulièrement visible dans l'hyper-centre, c'est-à-dire vers la Seine même si le périmètre de restriction est élargi pour la journée avec des conséquences pour la circulation dans toute l'Ile de France.

Les autorités appellent en cette période de départ en vacances à ne pas utiliser sa voiture après 10h ce matin. De nombreux axes seront également fermés, peut-être même le périphérique, en tout cas partiellement.

Au total, 45'000 gendarmes et policiers sont mobilisés. Dès 18h30 à minuit aucun avion n'atterrira ou ne décollera des aéroports parisiens. Enfin, les spectateurs munis d'un billet pour la cérémonie sur les quais sont invités à s'y rendre plusieurs heures à l'avance.

A noter également que la SNCF a été victime dans la nuit de jeudi à vendredi d'"actes de malveillance concomitants" sur plusieurs lignes à grande vitesse sur les axes Atlantique, Nord et Est, perturbant une grande partie du trafic. Environ 800'000 personnes sont concernées.

Risque de pluie

La question de la météo lors de la cérémonie d'ouverture agite également les esprits. Nuages avec ou sans pluie? L'incertitude demeure toujours.

Deux choses sont toutefois sûres: il n'y aura ni orages ni canicule pour venir perturber la fête. Seules quelques averses pourraient tomber lors de l'évènement, prévu sur la Seine et ses quais entre 19h30 et 23h15, lors duquel Nina Christen et Nino Schurter auront l'honneur de porter le drapeau helvétique.

Des joueurs norvégiens de beach volley participent à une séance d'entraînement avant l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 au stade de la Tour Eiffel. [AFP - ODD ANDERSEN]

Faire parader une centaine de bateaux sur six kilomètres de fleuve: cette idée "folle" génère une logistique non moins folle. Fermer la Seine à la navigation plusieurs jours, acheminer puis faire embarquer et débarquer quelques 7000 athlètes, sans compter les métros pour ramener les spectateurs.

Hélène Krähenbühl avec agences