L'ouragan Rafael s'est abattu sur Cuba, l'île est une nouvelle fois plongée dans le noir

Deux semaines à peine après Oscar, Cuba a été frappé une nouvelle fois par un ouragan. Rafael a quitté mercredi soir l'île, toujours plongée dans le noir en raison de l'effondrement de son système électrique, pour la deuxième fois en deux semaines.

Rafael, qui a touché terre mercredi à l'ouest de la plus grande île des Caraïbes (dix millions d'habitants), a balayé le territoire cubain pendant au moins deux heures et demie, avant de perdre en intensité en entrant dans le Golfe du Mexique.

L'ouragan de catégorie 3 (sur 5) sur l'échelle de Saffir-Simpson a provoqué un black-out général. "Les vents violents provoqués (...) ont entraîné la déconnexion du système électrique national", a déclaré sur X la compagnie nationale d'électricité (UE).

Sur la côte sud-ouest de l'île, des rafales ont atteint entre 130 et 140 km/h, selon les autorités. A La Havane, elles ont pointé à 110 km/h, et ont pu atteindre jusqu'à 185 km/h dans les zones les plus touchées.

Des personnes s'abritent de la pluie lors du passage de l'ouragan Rafael à La Havane, le 6 novembre 2024. [AFP - YAMIL LAGE]

"Effondrement" du système électrique

"La destruction de générateurs, et la neutralisation de lignes de transmission ont provoqué l'effondrement du système" électrique, a indiqué un peu plus tard à la télévision d'Etat Lazaro Guerra, directeur de l'électricité au ministère de l'Energie et des mines.

Le pays avait déjà été privé d'électricité pendant quatre jours après une panne, le 18 octobre, dans la principale centrale du pays et en raison de pénuries de combustibles.

>> Lire à ce sujet : Presque tous les habitants de la capitale cubaine ont retrouvé le courant après quatre jours dans le noir

A La Havane, où vivent deux millions d'habitants, les rues désertes étaient balayées par de fortes rafales accompagnées de pluies intenses. Commerces, bureaux et écoles avaient été fermés par anticipation.

Neuf provinces (sur les quinze que compte le pays), situées dans l'ouest et le centre de l'île, dont celle de La Havane, avaient été placées en "alerte cyclonique".

Oscar, puis Rafael

Le 20 octobre dernier, Oscar, un ouragan de catégorie 1, avait déjà frappé l'est de l'île avant de se transformer en tempête tropicale. De graves inondations avaient alors surpris les habitants de deux localités de Guantanamo, San Antonio del Sur et Imias, où huit personnes ont péri.

La semaine dernière, le ministre de l'Energie et des mines, Vicente de la O Levy, avait reconnu que la situation du système électrique restait "tendue", les délestages se poursuivant de façon chronique.

En septembre 2022, l'île avait déjà connu une panne électrique généralisée après le passage du puissant ouragan Ian qui avait frappé l'ouest de l'île.

