L'ouragan Milton parcourt la Floride, privant plus de 3 millions de foyers de courant

L'ouragan Milton a balayé jeudi la Floride, privant de courant plus de 3 millions de foyers, seulement deux semaines après le passage dévastateur d'Hélène. Les autorités locales ont également annoncé la mort d'au moins quatre personnes dans deux tornades la veille.

"La tempête fut considérable, mais heureusement le pire scénario ne s'est pas produit", a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d'une conférence de presse jeudi matin.

L'ouragan "s'est affaibli avant de toucher terre [mercredi soir], et la submersion marine, de ce que nous savons pour l'instant, n'a pas été aussi importante que celle observée pour l'ouragan Hélène", qui a touché le sud-est des Etats-Unis fin septembre, a-t-il ajouté.

Tornades meurtrières

Au moins quatre morts ont cependant été recensés par les autorités locales après l'apparition de plusieurs tornades qui ont créé la stupeur dans la péninsule. Selon Ron DeSantis, l'ouragan a provoqué au moins 19 tornades.

Milton a touché terre mercredi soir sur la côte ouest de la Floride en tant qu'ouragan de catégorie 3 – sur une échelle de 5 – et a maintenu des vents puissants en se frayant un chemin à l'intérieur des terres, avant d'atteindre jeudi matin l'Atlantique.

>> Les précisions de Jordan Davis, en direct de Floride : Keystone/AP Photo - Julio Cortez L'ouragan Milton a touché terre cette nuit en Floride: les précisions de Jordan Davis / La Matinale / 2 min. / aujourd'hui à 06:21

"Rester à l'intérieur"

Dans le comté de Sarasota, sur la côte ouest de la Floride, où l'eau est montée jusqu'à 3 mètres selon le gouverneur, les habitants commençaient jeudi à sortir pour constater les dégâts, des branches d'arbres et panneaux de signalisation jonchant les rues.

Joe Biden a cependant appelé sur X la population à "rester à l'intérieur" pour le moment, notamment pour éviter "les lignes électriques à terre, les débris, et les routes emportées".

Plus au nord, à St. Petersburg, dans la baie de Tampa, l'ouragan a déchiré le toit du stade de baseball de l'équipe professionnelle locale.

Plus de 3,1 millions de foyers sont privés de courant jeudi matin à travers la Floride, selon le gouverneur. Un chiffre confirmé par le site internet spécialisé poweroutage.us.

Quitter la zone, une "question de vie ou de mort"

Depuis plusieurs jours, les autorités exhortent les habitants des zones concernées par des ordres d'évacuation à partir, assurant qu'il s'agit d'une "question de vie ou de mort".

La Floride, troisième Etat le plus peuplé du pays qui attire nombre de touristes, est habituée aux ouragans.

Cependant, le changement climatique, en réchauffant les mers, rend plus probable leur intensification rapide et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.

afp/doe