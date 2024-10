L'ouragan Milton a commencé à frapper la Floride

L'ouragan Milton, de catégorie 3 sur 5, a touché terre en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, a annoncé mercredi le Centre américain des ouragans (NHC). Considéré comme "extrêmement dangereux", il est entré dans les terres "près de Siesta Key dans le comté de Sarasota".

L'ouragan a commencé à frapper une région densément peuplée du centre de la Floride, abattant des arbres et causant des pannes d'électricité, selon les médias américains. Environ 125 maisons ont déjà été détruites, principalement des mobiles homes dans des résidences pour personnes âgées, selon Kevin Guthrie, le directeur de la gestion des situations d'urgence, cité par le New York Times.

"L'ouragan est là", a aussi commenté Ron DeSantis, gouverneur de cet Etat du sud-est des Etats-Unis. Lors d'une conférence de presse en soirée, il a indiqué qu'il était désormais trop tard pour les habitants de prendre la fuite, et qu'ils allaient devoir se terrer durant son passage.

Pour Joe Biden, Milton pourrait être "la pire tempête" à frapper "depuis un siècle" la Floride, pourtant habituée à ces phénomènes météorologiques.

Le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants en réchauffant les eaux des mers et des océans, selon les scientifiques.

Inondations redoutées

Milton pourrait entraîner des inondations côtières allant jusqu'à 4,5 mètres et des pluies abondantes qui font courir le "risque d'inondations urbaines soudaines catastrophiques et potentiellement mortelles", indique le NHC. "Ce que nous constatons lors de ces tempêtes, c'est que la majorité des décès est liée aux inondations côtières, à l'eau", a insisté la directrice de la Fema.

Les autorités ont exhorté ces derniers jours les habitants d'une quinzaine de comtés, concernés par des ordres d'évacuation, à partir, assurant qu'il s'agissait d'une "question de vie ou de mort".

