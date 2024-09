L'ouragan Hélène aux Etats-Unis fait quatre morts et des millions d'habitants sans électricité

Quatre personnes ont péri et des millions d'habitants sont sans électricité en raison de la tempête tropicale Hélène qui poursuit sa route vendredi dans le sud-est des Etats-Unis après avoir touché terre en Floride en tant qu'ouragan.

La tempête a traversé la Floride jusqu'à la Géorgie voisine, a déclaré le Centre national américain des ouragans (NHC), exhortant les habitants à rester à l'abri des "vents catastrophiques", des ondes de tempête et des fortes pluies. "Il s'agit d'une situation extrêmement dangereuse", avec des vents de force similaire à une tempête tropicale enregistrés jusqu'à 500 km de l'œil de l'ouragan, poursuit le NHC.

Pour l'instance, le passage de l'ouragan Hélène constitue "l'un des événements météorologiques les plus importants survenus dans les parties occidentales de la région à l'ère moderne". Sa particularité est d'être un ouragan particulièrement étendu. Sa taille en fait "l'un des plus grands ouragans au-dessus du golfe du Mexique durant ce siècle".

Si plusieurs ouragans ont déjà frappé les Etats-Unis cette année, dont Béryl et Debby, ceux-ci étaient moins puissants qu'Hélène au moment de toucher terre.

Des décès en Floride et en Géorgie

Deux personnes sont déjà mortes dans le centre de la Géorgie, a indiqué le gouverneur de cet Etat voisin de la Floride. Il a appelé tous les habitants "à se préparer à de nouveaux impacts d'Hélène, à rester vigilants et à prier pour toutes les personnes touchées". Les médias locaux ont rapporté que ces deux victimes, un homme et une femme, avaient trouvé la mort lorsqu'une caravane a été emportée par une tornade.

De son côté, le gouverneur de l'Etat de Floride a déclaré qu'une personne avait été tuée dans la ville côtière de Tampa alors qu'elle était au volant.

L'état d'urgence a été imposé dans la presque totalité de l'Etat. Quelque 3500 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés et 2000 supplémentaires sont disponibles si besoin. Plusieurs aéroports, notamment ceux de Tallahassee et de Tampa, sont fermés.

Affaiblissement progressif

Après avoir touché terre, l'ouragan s'est progressivement affaibli, passant de la catégorie 4 à la première sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, avec des vents soufflant à 145 km/h. Il est ensuite devenu une tempête tropicale lors de son passage au-dessus de la Géorgie.

Selon le site de suivi PowerOutage, plus de deux millions de foyers et entreprises sont privés d'électricité en Floride et en Géorgie, alors que la tempête se déplace vers le nord. Plus de 55 millions d'Américains sont concernés par une alerte météorologique, avec des avertissements de tornade dans le nord de la Floride, en Géorgie et dans les Carolines.

Le NHC a également mis en garde contre d'importantes chutes de pluie dans certains endroits et des inondations potentiellement mortelles, ainsi que de nombreux glissements de terrain dans le sud des Appalaches.

Une montée des eaux redoutée

Hélène déverse déjà d'intenses pluies et le risque de submersion marine inquiète les autorités. La montée des eaux pourrait atteindre six mètres par endroits sur les côtes, soit la hauteur d'un immeuble de deux étages.

Il s'agit d'un "scénario auquel il est impossible de survivre" et qui s'accompagnera de vagues "destructrices" pouvant balayer des maisons et déplacer les voitures, a alerté le NHC. Le président Joe Biden a "exhorté" les habitants à tenir compte des "appels à évacuer" émis par les autorités.

