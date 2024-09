L'ouragan Hélène aux Etats-Unis fait plus de 30 morts et des millions d'habitants sans électricité

Au moins 33 personnes ont péri et des millions d'Américains sont sans électricité après le passage de l'ouragan Hélène, qui a provoqué des inondations massives dans le sud-est des Etats-Unis, où la tempête poursuit sa route vendredi en s'affaiblissant peu à peu.

De Tallahassee en Floride à Charlotte en Caroline du Nord, des vents forts et des pluies diluviennes ont provoqué des crues soudaines, des chutes d'arbres et ont soufflé des habitations. Sur la côte de la Floride, la submersion marine a causé d'importantes inondations, avec une élévation du niveau de la mer atteignant par endroits plus de 4,5 mètres.

Au moins 14 personnes ont péri en Caroline du Sud, onze en Géorgie, sept en Floride, et une en Caroline du Nord, selon un bilan compilé par l'AFP à partir des déclarations d'autorités locales.

Inondations "historiques" et "catastrophiques"

Même si les vents sont retombés à 55 km/h, le Centre américain des ouragans (NHC) a averti que des inondations "historiques" et "catastrophiques", accompagnées de glissements de terrain, continueraient dans les Appalaches jusque dans la soirée vendredi.

Hélène a touché terre dans le nord-ouest de la Floride jeudi soir en ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, avec des vents soufflant à 225 km/h. Il s'agissait du plus puissant ouragan ayant jamais frappé cette région, selon l'expert Michael Lowry.

Intensification des tempêtes

En réchauffant les eaux des mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide de ces tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants.

Les dégâts de l'ouragan Helene à Pinellas County en Floride. [KEYSTONE]

Après s'être formé, Hélène s'est déplacé au-dessus d'eaux particulièrement chaudes dans le Golfe du Mexique -- plus de 30°C, selon la climatologue Andra Garner. "Il est probable que ces eaux très chaudes ont joué un rôle dans l'intensification rapide d'Hélène", a souligné l'experte.

"Nous savons également que le phénomène de submersion marine lié aux ouragans empire, car le niveau des océans augmente à mesure que nous réchauffons la planète", a-t-elle expliqué à l'AFP.

Electricité coupée

Selon le site PowerOutage, environ 1,3 million de clients étaient privés d'électricité en Caroline du Sud, 900'000 en Géorgie et en Caroline du Nord, ainsi que 750'000 en Floride.

Du personnel "travaille d'arrache-pied pour restaurer le courant", a déclaré le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster. Mais cela "prend du temps", a-t-il ajouté, en demandant aux habitants d'être patients.

"La menace n'est pas terminée" et la situation "est toujours dangereuse", a dit vendredi matin sur CNN Deanne Criswell, patronne de l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema), soulignant le risque d'inondation soudaine notamment au niveau de la grande ville d'Atlanta, en Géorgie.

Le président américain Joe Biden a été informé de la situation et a approuvé les déclarations d'état d'urgence pour la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud et du Nord et l'Alabama.

ats/vic