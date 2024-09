L'ouragan Hélène aux Etats-Unis fait 17 morts et des millions d'habitants sans électricité

Au moins 17 personnes ont péri et des millions d'Américains sont sans électricité après le passage de l'ouragan Hélène, qui continue de déclencher des inondations massives dans le sud-est des Etats-Unis vendredi, où il poursuit sa route en tant que tempête tropicale.

De Tallahassee en Floride à Charlotte en Caroline du Nord, les vents forts et les pluies diluviennes provoquent crues soudaines et chutes d'arbres. Sur la côte de la Floride, la submersion marine a causé d'importantes inondations, avec une élévation du niveau de la mer atteignant par endroits plus de 4,5 mètres.

Cette tempête a été meurtrière. Onze décès ont été confirmés", a déclaré vendredi le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp. L'une de ces personnes faisait partie d'une équipe de secours, a-t-il précisé.

"Il y a eu cinq morts liés à la tempête", a par ailleurs confirmé le bureau du shérif du comté de Pinellas, sur la côte ouest de la Floride. Un autre décès avait été confirmé à Charlotte en Caroline du Nord.

Ouragan particulièrement étendu

La tempête a traversé la Floride jusqu'à la Géorgie voisine, a déclaré le Centre national américain des ouragans (NHC), exhortant les habitants à rester à l'abri des "vents catastrophiques", des ondes de tempête et des fortes pluies. "Il s'agit d'une situation extrêmement dangereuse", avec des vents de force similaire à une tempête tropicale enregistrés jusqu'à 500 km de l'œil de l'ouragan, poursuit le NHC.

Pour l'instance, le passage de l'ouragan Hélène constitue "l'un des événements météorologiques les plus importants survenus dans les parties occidentales de la région à l'ère moderne". Sa particularité est d'être un ouragan particulièrement étendu. Sa taille en fait "l'un des plus grands ouragans au-dessus du golfe du Mexique durant ce siècle".

Si plusieurs ouragans ont déjà frappé les Etats-Unis cette année, dont Béryl et Debby, ceux-ci étaient moins puissants qu'Hélène au moment de toucher terre.

Affaiblissement progressif

Après avoir touché terre, l'ouragan s'est progressivement affaibli, passant de la catégorie 4 à la première sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, avec des vents soufflant à 145 km/h. Il est ensuite devenu une tempête tropicale lors de son passage au-dessus de la Géorgie.

Selon le site de suivi PowerOutage, plus de deux millions de foyers et entreprises sont privés d'électricité en Floride et en Géorgie, alors que la tempête se déplace vers le nord. Plus de 55 millions d'Américains sont concernés par une alerte météorologique, avec des avertissements de tornade dans le nord de la Floride, en Géorgie et dans les Carolines.

Le NHC a également mis en garde contre d'importantes chutes de pluie dans certains endroits et des inondations potentiellement mortelles, ainsi que de nombreux glissements de terrain dans le sud des Appalaches.

