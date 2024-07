L'ouragan Béryl, "potentiellement catastrophique", a déjà fait quatre morts dans les Antilles

L'ouragan Béryl, qui balaye mardi le sud-est des Antilles avec une force maximale, a fait d'importants dégâts et au quatre morts, mais devrait perdre un peu en intensité au large de la Jamaïque mercredi, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).

Vers 23h00 locales lundi (05h00 heure suisse mardi), le NHC a passé Béryl en catégorie 5, la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson utilisée pour décrire l'intensité des tempêtes. Cela correspond à des vents supérieurs à 252 km/h et à des effets "potentiellement catastrophiques".

Mardi à 08h00 (heure suisse), dans son premier bulletin de la journée, le NHC a précisé que les vents se renforçaient à près 270 km/h. Il est maintenant prévu, selon le bulletin de 09h00 GMT, que Béryl "s'affaiblisse" plus tard mardi mais le danger n'en demeure pas moins.

"L'oeil de Béryl va continuer à évoluer rapidement à travers le sud-est et le centre de la mer des Caraïbes aujourd'hui (mardi) et il devrait passer près de la Jamaïque mercredi et des îles Caïman jeudi", a précisé le NHC. Il "devrait encore être proche de l'intensité d'un ouragan majeur", a-t-il ajouté.

Une île dévastée

Avant d'être relevé en catégorie 5, l'oeil de l'ouragan a dévasté lundi Carriacou, une île de la Grenade réputée pour sa beauté.

Deux personnes y ont été tuées et une autre sur l'île voisine de Grenade, la principale du petit archipel, a indiqué à la presse le Premier ministre grenadien Dickon Mitchell.

Des vents ont été mesurés jusqu'à 240 km/h à Carriacou, qui a été "rasée en une demi-heure", avait constaté ce responsable.

"Nous n'avons pratiquement eu aucune communication avec Carriacou ces 12 dernières heures, à part ce matin brièvement par téléphone satellitaire", a-t-il ajouté mardi.

Des "niveaux records de destruction"

"Il est clair que la crise climatique pousse les catastrophes à de nouveaux niveaux records de destruction", a observé le chef de l'ONU Climat Simon Stiell, dont la famille à Carriacou fait partie des victimes. Selon son cabinet, la maison de sa défunte grand-mère a été détruite et celle de ses parents gravement endommagée.

"La crise climatique va de mal en pis, et plus vite que prévu", ce qui nécessite en réponse "une action climatique bien plus ambitieuse de la part des gouvernements et des entreprises", a-t-il ajouté dans une déclaration à l'AFP dans la nuit de lundi à mardi.

Sur l'archipel voisin de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Béryl a semé la désolation et fait au moins un mort, selon le Premier ministre Ralph Gonsalves.

"Malheureusement, il y a une personne tuée. Il pourrait y avoir plus de victimes, nous ne sommes pas sûrs", a-t-il ajouté dans une vidéo sur Facebook, et "90% des habitations ont été gravement endommagées ou détruites sur l'une des îles où le toit de l'aéroport a été arraché".

Les Etats-Unis suivent l'évolution de Béryl

Un couvre-feu a été décrété dans le pays de 19h à 7h mardi. Le président américain Joe Biden et son équipe ont dit lundi "suivre de près l'évolution de l'ouragan Béryl" et travailler "pour assurer la sécurité de tous les citoyens américains dans la région".

La mer inonde la rue après le passage de l'ouragan Beryl à St. Lawrence, à la Barbade, le 1er juillet 2024. [KEYSTONE - RICARDO MAZALAN]

Des réserves de provisions et d'essence

Avant de toucher la Grenade, des vents violents avaient traversé la Barbade, où les stations-service ont été prises d'assaut par les automobilistes faisant des réserves d'essence.

Les supermarchés et petites épiceries étaient bondés de clients faisant des provisions d'eau, de nourriture et d'autres produits de première nécessité. Et un peu partout, des habitants ont cloué des planches devant leurs fenêtres pour les protéger.

Après le passage de Béryl, la Barbade semble "l'avoir échappé belle", a déclaré dans une vidéo le ministre des Affaires intérieures et de l'information Wilfred Abrahams.

Etat d'urgence sur l'île de Tobago

Quelque 10'000 clients ont été privés d'électricité en Martinique dans différentes communes, selon EDF, ajoutant que leurs équipes sont mobilisées pour leur trouver des solutions de réalimentation.

L'état d'urgence a été déclaré sur l'île de Tobago, deuxième île et attraction touristique de l'archipel de Trinité-et-Tobago. Toutes les écoles y restent fermées jusqu'à nouvel ordre.

afp/hkr/vajo