L'Otan pérennise le soutien à l'Ukraine avant les élections américaines

L'Otan a décidé vendredi de prendre en main le soutien militaire occidental à l'Ukraine jusqu'à présent piloté par Washington. L'Alliance entend ainsi l'ancrer dans la durée alors que Donald Trump pourrait rebattre les cartes en cas de victoire à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre.

Cela permettra "de donner à notre soutien à l'Ukraine une base plus forte dans les années à venir", a déclaré le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg.

Dans ce même esprit, un accord sur un prêt de 50 milliards de dollars, financé grâce aux avoirs russes gelés, a été trouvé jeudi par les dirigeants du G7 réunis en sommet en Italie. Les Etats-Unis ont aussi conclu jeudi un accord de sécurité avec l'Ukraine d'une durée de dix ans, en marge du sommet organisé dans les Pouilles.

Coordonné par l'Otan, commandé par Washington

Réunis à Bruxelles, les ministres de la Défense de l'Alliance atlantique ont de leur côté décidé vendredi de confier à l'Otan la responsabilité de la coordination et de la fourniture de l'aide militaire occidentale à Kiev. Cette tâche était jusqu'à présent assurée par les Etats-Unis.

Ces opérations seront toujours sous le commandement d'un général américain, mais il portera désormais une casquette Otan.

Pour faire face à une victoire de Donald Trump

Ce changement peut sembler mineur, mais selon plusieurs diplomates de l'Otan, il vise à s'assurer que le flot de l'aide militaire vers l'Ukraine ne puisse être interrompu par une décision de la Maison Blanche en cas de victoire de Donald Trump à l'élection de novembre.

Il s'agit bien de mettre en place un système "à l'épreuve de Trump (Trump-proof en anglais)", a affirmé un diplomate de l'Otan.

"Il y a environ 500 militaires américains" actuellement en charge de la coordination des livraisons d'aide militaire à l'Ukraine, a-t-il expliqué. "N'importe quel président peut retirer la prise demain s'il le veut".

Le but est de mettre ce soutien militaire à l'Ukraine "à l'abri de n'importe quelle situation" à l'avenir, a confirmé la ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, interrogée sur le danger posé par un éventuel retour du milliardaire américain à la Maison Blanche.

"Base plus ferme"

Cette nouvelle responsabilité de l'Otan "donnera à notre soutien une base plus ferme, sera davantage prévisible pour Kiev et répondra aux besoins à court terme et à long terme de l'Ukraine", a assuré de son côté Jens Stoltenberg.

Le chef de l'Otan veut aussi s'assurer que les Alliés s'engagent collectivement à maintenir leur aide aussi longtemps que nécessaire.

Ce soutien militaire est actuellement le résultat d'engagements pris pays par pays, les Etats-Unis en tête avec plus de 50 milliards de dollars depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Le responsable norvégien a donc réitéré vendredi à Bruxelles sa proposition d'une enveloppe d'au moins 40 milliards d'euros par an pour aider l'Ukraine, soit le niveau actuel de l'aide des Alliés à Kiev. Chacun des 32 pays de l'Otan, à l'exception de la Hongrie qui a obtenu de ne pas participer, devra y contribuer en fonction de son Produit intérieur brut.

afp/juma