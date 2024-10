L'ONU vote un embargo mondial sur tous les armements à Haïti

Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté vendredi un embargo mondial sur tous les armements et équipements militaires à destination d'Haïti. Ce pays pauvre des Caraïbes est mis en coupe réglée par des gangs armés.

"Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la première résolution sous la présidence suisse cette année, renouvelant pour un an les sanctions contre Haïti", a indiqué l'ambassade suisse à l'ONU sur le réseau social X .

Le texte impose "à tous les Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à destination d'Haïti, depuis ou via leurs territoires ou par leurs ressortissants [...] de tous les types d'armements, y compris armes, munitions, véhicules et équipements militaires et paramilitaires".

La résolution, rédigée par l'Equateur et les Etats-Unis, renouvelle également pour une année le mandat d'un comité d'experts qui surveille depuis deux ans les sanctions prises contre Haïti.

Force multinationale

En octobre 2022, le Conseil de sécurité avait mis en place un régime de sanctions (interdiction de voyage, gel des avoirs, embargo ciblé sur les armes), mais qui ne visait alors qu'un seul chef de gang, Jimmy Chérizier, dit "Barbecue". La liste compte désormais sept patrons de ces redoutables bandes armées, dont deux ajoutés en septembre.

Ces gangs puissants contrôlent 80% de la capitale Port-au-Prince et des axes majeurs du pays et ravagent le pays.

En octobre 2023, le conseil avait imposé un embargo général sur les armes légères et munitions. Mais en avril, les experts mandatés avaient jugé l'impact des sanctions "extrêmement limité" et l'application de l'embargo, "médiocre".

Au début octobre, une attaque d'un gang, d'une "brutalité inqualifiable" selon le gouvernement haïtien, contre la localité de Pont-Sondé avait fait au moins 109 morts et plus d'une quarantaine de blessés.

Une force multinationale conduite par le Kenya, en soutien à la sécurité à Haïti, a commencé à se déployer cet été dans ce pays des Caraïbes ravagé par la violence armée et confronté depuis des années à une grave crise humanitaire, économique et politique.

Six cents policiers supplémentaires promis par Nairobi doivent se déployer en novembre. Plus de 3600 personnes sont mortes depuis janvier, selon un bilan du haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'homme datant de la fin septembre.

ats/fgn