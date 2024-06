L'Irlande redonne le droit de vote aux sans-abri, en pleine crise du logement

Basée à Dublin, troisième ville la plus chère d'Europe, Focus Ireland est l'une des plus grandes organisations de lutte en faveur du logement. Depuis la réforme électorale de 2022, elle a organisé une vaste campagne pour cibler les personnes à la rue, mais aussi près de 70'000 autres vivant dans des logements d'urgence en Irlande, et les inciter à aller voter. Car quand on dort dans la rue, voter est loin d'être une priorité.

L'organisme ne révèle pas combien de personnes se sont inscrites jusqu'à présent, mais il espère que même une faible participation placera la question à l'ordre du jour politique. Et alors que la crise du logement s’accentue en Irlande comme ailleurs en Europe, ce vote pourrait bien changer le ton des prochaines élections.

"Nous essayons de placer le sans-abrisme en tête de l'agenda politique et nous pensons que nous pouvons y parvenir en créant un bloc électoral de personnes qui ont été sans abri, qui risquent de le devenir ou qui le sont", espère Louise Bayliss. Elle note par ailleurs qu'avec "la situation actuelle en Irlande, toute personne logée dans le secteur locatif privé peut se retrouver sans logement!"