L'Iran engage des criminels de droit commun pour ses opérations extérieures en Europe

La dernière affaire en date concerne un projet d’assassinats de personnes israéliennes et juives en France et en Allemagne, selon le réseau de journalistes European Investigative Collaborations (EIC) dont fait partie la RTS. L’Iran nie toute implication dans de tels projets.

Cette affaire commence très probablement suite à une alerte du Mossad, le service de renseignement extérieur d’Israël. Ce dernier aurait averti ses homologues européens d’une menace iranienne contre des intérêts israéliens sur leur territoire, notamment en France et en Allemagne. Les services de plusieurs Etats se mettent alors sur le coup. Ils ne tardent pas à découvrir un projet macabre.

Comme le montrent plusieurs documents confidentiels obtenus et partagés par Mediapart au sein de l’EIC, des cibles d’assassinats ont été désignées: quatre personnes en France, trois en Allemagne. Des hommes et des femmes d’origine israélienne ou de confession juive. Des repérages ont été effectués. Il est aussi prévu de mettre le feu à des entreprises établies dans le sud de la France et dont les propriétaires sont israéliens.

Des malfrats français aux commandes

Aux commandes de ce plan, il y aurait un trafiquant de drogue originaire de Lyon, qui vivrait actuellement en Iran. Selon un service de renseignement européen, il serait proche de la force Al-Quds, une unité d'élite du Corps des gardiens de la Révolution islamique, en charge des opérations extérieures du régime iranien.



Son homme de main est un autre malfrat, originaire de Marseille, surnommé "Krimo". Il est défavorablement connu des services de police. Sa filature et son interpellation en avril dernier permettront de déjouer les projets d'assassinat. En revanche, pour les incendies, "Krimo" est déjà passé à l'action fin 2023 en mandatant des tierces personnes.



Un troisième malfrat – déjà derrière les barreaux – est lui aussi identifié comme étant l'intermédiaire entre le voyou lyonnais et son homologue marseillais. Les autorités ne parviendront pas à mettre la main sur ceux qui devaient effectivement commettre les assassinats. L'affaire est maintenant instruite par le Parquet national antiterroriste en France (PNAT). Ce dernier l'a confirmé à Mediapart.

Dénégations iraniennes et des avocats du délinquant marseillais

Contactées dans le cadre de cette enquête collective, les ambassades d'Iran de plusieurs pays européens contestent vigoureusement les faits révélés par l'EIC, et parlent "d'allégations infondées et absurdes".



Quant aux avocats de "Krimo" interrogés par Mediapart, ils soulignent que leur client se retrouve "dans un dossier dont il découvre la gravité à mesure que les éléments d'enquête lui sont soumis. L'absence d'identification et/ou d'interpellation des commanditaires ou des assassins de la cellule terroriste décrite par le PNAT, contraint notre client à endosser un costume bien trop grand eu égard au rôle qui est le sien et aux objectifs criminels qui auraient été fixés", ajoutent encore les avocats.

Modus operandi du régime iranien

Au sein de la communauté du renseignement, ces liens entre le grand banditisme et les services secrets iraniens n'ont rien de surprenant ou de fantaisiste. Au contraire. Depuis quelques années, les cas se multiplient, aux Etats-Unis, mais surtout en Europe. Allemagne, Grèce, Espagne, Suède aussi où le chef du renseignement suédois l'a même confirmé en conférence de presse en mai dernier: "le régime iranien utilise des réseaux criminels en Suède pour commettre des actes de violence contre d'autres États", a relevé Daniel Stenling. Ils visent en particulier "des intérêts, cibles et activités israéliens et juifs sur le territoire suédois".



C'est aussi ce qu'écrit le renseignement intérieur français (DGSI) dans un rapport de synthèse sur l'affaire révélée par l'EIC, un rapport adressé au PNAT. Le contre-espionnage français rappelle qu'en 2019, l'Union européenne a inscrit sur sa liste des organisations terroristes la direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du Renseignement, de quoi peut-être contrarier le travail des agents de Téhéran.



Mais "en réaction, les services iraniens ont adapté leur modus operandi, privilégiant de façon plus systématique le recours à des individus issus de milieux criminels." écrit la DGSI dans ce rapport.

