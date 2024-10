L'Irak annonce avoir tué le chef de l'Etat islamique

Les autorités irakiennes ont annoncé mardi que leurs forces de sécurité avaient tué neuf commandants du groupe Etat islamique (EI), dont le plus haut responsable des jihadistes dans le pays, lors d'un raid dans une région montagneuse du nord.

Les forces antiterroristes ont "tué neuf terroristes, dont le soi-disant gouverneur de l'EI en Irak", identifié comme Jassim al-Mazrouei et connu sous le nom d'Abou Abdel Qader, a déclaré le commandement conjoint de sécurité dans un communiqué, ajoutant que les huit autres étaient des "dirigeants de première ligne des gangs de l'EI".

Jassim al-Mazrouei avait "pris le contrôle de la province irakienne de l'EI il y a moins d'un an", a indiqué à l'AFP Fadel Abou Raghif, un analyste irakien de la sécurité.

Nombreuses armes saisies

L'opération dans laquelle il a été tué, menée dans la région de Hamrin, a été réalisée "avec le soutien technique" et les renseignements fournis par la coalition antijihadiste dirigée par les Etats-Unis, précise le communiqué. "De grandes quantités d'armes" ont été saisies lors de l'opération, qui est "toujours en cours", est-il ajouté.

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 en Syrie et en Irak, le groupe jihadiste a vu son "califat" autoproclamé vaciller sous le coup d'offensives successives avec le soutien de la coalition antijihadiste.

La défaite de l'EI en Irak a été proclamée en 2017 (et en Syrie en 2019), mais des cellules jihadistes restent actives dans le pays et continuent d'attaquer sporadiquement l'armée et la police, particulièrement dans les zones rurales et reculées.

Une quinzaine de combattants tués fin août

Le Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, a aussi fait état mardi dans un communiqué de la mort des neuf hauts dirigeants de l'EI, et a promis de "poursuivre" et "d'éliminer" les jihadistes où qu'ils se trouvent en Irak.

Vendredi, l'armée américaine avait annoncé qu'un "haut responsable" et trois membres du groupe avaient été tués dans des frappes de l'armée irakienne menée début octobre.

Fin août, l'armée américaine et les forces de sécurité irakiennes avaient tué 15 combattants de l'EI lors d'une opération de grande envergure en Irak.

