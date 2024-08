L'indépendantiste Carles Puigdemont de retour en Catalogne après sept ans d'exil

Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont est réapparu jeudi à Barcelone, après sept ans d'exil en dehors d'Espagne. Le Parlement catalan doit élire le socialiste Salvador Illa à la présidence de la région plus tard dans la journée.

Carles Puigdemont a pris la parole lors d'un rassemblement organisé près du Parlement devant quelques milliers de sympathisants. "Vive la Catalogne libre!" a lancé au cours de son discours le politicien de 61 ans, monté sur une scène installée devant un arc de triomphe sous les acclamations "président, président!" de la foule.

Il avait annoncé mercredi qu'il entamait son "retour d'exil" après sept ans à l'étranger, afin d'assister à la séance du Parlement catalan au cours de laquelle le nouveau président de la région doit être élu. La réunion a débuté jeudi matin peu après le discours du meneur indépendantiste. Selon les images diffusées par la télévision publique, Carles Puigdemont en est absent.

"Le fait que, pour ce faire, je risque une arrestation arbitraire et illégale prouve l'anomalie démocratique que nous avons le devoir de dénoncer et de combattre", avait déclaré la figure de proue du parti séparatiste Junts per Catalunya ("Ensemble pour la Catalogne") dans sa vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

"Vive la Catalogne libre!" a lancé Carles Puigdemont à ses supporters réunis jeudi matin à Barcelone. [KEYSTONE - EMILIO MORENATTI]

Pas concerné par la loi d'amnistie

Dirigeant de la région entre 2016 et 2017, Carles Puigdemont avait fui l'Espagne après le référendum sur l'indépendance de la Catalogne déclaré illégal par la justice espagnole. Il fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt malgré l'adoption en mai d'une loi prévoyant l'amnistie des séparatistes catalans impliqués dans les événements de 2017.

La Cour suprême d'Espagne a en effet considéré que la récente loi d'amnistie ne s'appliquait pas à son cas, Carles Puigdemont étant accusé de détournement de fonds.

La police catalane était déployée jeudi autour du Parlement de Catalogne, dans le centre de Barcelone.

Le socialiste Salvador Illa, qui bénéficiera du soutien du parti séparatiste de gauche Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), devrait être investi à la présidence de la région. Les partis indépendantistes, au pouvoir pendant une décennie, ont perdu leur majorité absolue à l'issue des élections régionales en mai.

