L'impasse persiste au Nouveau Front populaire, incapable de s'accorder sur un possible Premier ministre

Alors que La France insoumise a déclaré suspendre les discussions sur la formation d'un gouvernement, les socialistes, les communistes et les écologistes sont tombés d'accord lundi sur "une candidature commune issue de la société civile".

Les socialistes, les communistes et les écologistes sont tombés d'accord lundi sur "une candidature commune issue de la société civile" pour prendre la tête d'un gouvernement de gauche, a indiqué le PS dans un communiqué, sans préciser le nom du ou de la candidate.

Elle a été proposée à La France insoumise et nous souhaitons sur cette base une reprise immédiate des discussions" sur Matignon, ajoute le parti. LFI avait, un peu plus tôt, rejeté l'idée d'une personnalité de la société civile pour le poste de Premier ministre, annonçant suspendre les discussions dans l'attente d'une candidature unique du Nouveau Front populaire pour la présidence de l'Assemblée.

"Ce blocage politique ne se réglera pas par l'improvisation d'une candidature 'extérieure'", avait indiqué LFI dans un communiqué, en demandant si le PS "joue la montre pour laisser briser le Nouveau Front Populaire et renoncer au programme".

"Nous exigeons que l'on s'accorde immédiatement sur une candidature unique du Nouveau Front Populaire à la présidence de l'Assemblée nationale", avait encore insisté la formation de gauche radicale, qui indique qu'elle "ne participera à aucune discussion supplémentaire sur la formation du gouvernement" tant qu'un candidat commun du NFP pour le perchoir n'a pas été trouvé.

Des anciens de LFI rejoignent le groupe écologiste

"Même les socialistes, la semaine dernière, évacuaient l'hypothèse d'une candidature de la société civile", a appuyé Manuel Bompard, précisant que la dernière réunion entre les représentants socialistes, insoumis, écologistes et communistes s'était tenue samedi soir.

Les anciens frondeurs de LFI se joignent au groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Clémentine Autain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, François Ruffin et Danièle Simonnet siégeront désormais avec les écologistes, comme l'a confirmé l'AFP via Clémentine Autain et Cyrielle Chatelain.

Candidature unique pour l'Assemblée

"Assez de manipulations. Notre décision est la suivante : nous exigeons une candidature unique pour la présidence de l'Assemblée nationale et ne reprenons aucune discussion sur quoi que ce soit d'autre tant que ce n'est pas réglé", a abondé le chef de LFI Jean-Luc Mélenchon sur le réseau social X.

Par ailleurs, LFI annonce dans son communiqué "appeler à participer massivement à toutes les initiatives décidées par les organisations syndicales pour ce jeudi 18 juillet", pour dénoncer le "coup de force d'Emmanuel Macron".

Selon des informations de Francinfo, Emmanuel Macron compte accepter la démission de Gabriel Attal après le Conseil des ministres qui se tiendra mardi à 11h30 au palais de l'Elysée.

