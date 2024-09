L'explosion d'une mine en Iran fait au moins 51 morts et des blessés

Plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 20 autres sont portées disparues dimanche après l'explosion d'une mine de charbon dans l'est de l'Iran. Celle-ci aurait été provoquée par une fuite de méthane.

"Le nombre d'ouvriers tués s'est alourdi à 51 et celui des blessés à 20" dans cet accident survenu dans la mine de Tabas, a indiqué l'agence de presse officielle Irna. Le précédent bilan faisait état de 30 morts. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info Fuite de méthane Cet accident a été provoqué par une fuite de méthane survenue à samedi à 21h00 locale (07h30 en Suisse), qui a entraîné une explosion dans deux blocs de la mine, où se trouvaient alors 69 employés. Le gouverneur de la province du Khorasan du Sud, où se situe la mine, a déclaré que les équipes de secours s'efforçaient de sauver 22 personnes prises au piège. La télévision d'Etat a diffusé des images d'ambulances et d'hélicoptères transportant les blessés vers les hôpitaux de la province. Des images en ligne partagées par Irna montrent les corps de certaines victimes, en tenue de travail, évacués du site sur des chariots miniers. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Pas la première explosion L'an dernier, une explosion dans une mine de charbon à Damghan (nord), a fait six morts, probablement à cause d'une fuite de méthane, selon les médias locaux. En mai 2021, deux mineurs ont perdu la vie dans un effondrement sur le même site. En 2017, une explosion avait tué 43 mineurs à Azad Shahr, suscitant la colère des autorités iraniennes. ats/juma