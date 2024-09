L'Etat belge face à la justice dans une affaire de placement forcé d'enfants au Congo

Cinq femmes métisses nées au Congo poursuivent l'Etat Belge pour les avoir arrachées à leur famille et placées dans des institutions religieuses. Si le gouvernement s'est déjà excusé pour cette politique délibérée, elle n'a jusqu'ici jamais abouti à une condamnation.

Aujourd'hui septuagénaires, ces cinq femmes âgées à l'époque de 2, 3 ou 4 ans ont subi le même sort qu'environ 15'000 métisses dans les colonies belges en Afrique: elles ont été enlevées à leurs familles et placées de force dans des institutions gérées par l'Eglise catholique, à des centaines de kilomètres de chez elles.

Ces enfants, nés pour la plupart d'un homme blanc et d'une femme noire, n'étaient pas reconnus par leur père et étaient mis sous tutelle de l'Etat, alors même qu'ils n'étaient pas abandonnés ou délaissés par leur mère.

La "réalité de l'époque"

Les faits examinés par la justice belge remontent à plus de 60 ans et sont en principe prescrits, sauf si la qualification de crime contre l'humanité est retenue à l’issue du procès en appel. Comme le génocide, les crimes contre l'humanité n'ont en effet aucun délai de prescription.

Lors du jugement de première instance fin 2021, le tribunal n'a toutefois pas reconnu l'intention de crime contre l'humanité. Aujourd'hui, le placement forcé d'enfants peut être reconnu comme tel, mais ce n'était pas le cas dans la réalité de l'époque, ont estimé les juges.

Politique systématique?

Déboutées, les plaignantes n'ont pas baissé les bras et ont fait appel. Attendu dans quelques semaines, le jugement devra déterminer si ces actes relevaient d'une politique systématique et destructrice de persécution raciale et de disparition forcée.

