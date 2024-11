L'Espagne va régulariser les immigrés sans-papiers pour des raisons économiques

A contre-courant des politiques européennes, l'Espagne a voté une réforme pour régulariser en masse les immigrés sans-papiers. Entre hausse du nombre de contribuables et pénurie de main d'œuvre, des arguments économiques sont invoqués pour cette réforme qui entrera en vigueur le 20 mai 2025.

En Europe, la tendance est plutôt à freiner l'immigration. Un récent sondage de l'Institut CSA montre que 48% de la population française se dit désormais favorable à un arrêt total de l'immigration, soit sept points de plus qu'en 2021.

Mais le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez n'est pas de cet avis. "L'Espagne doit choisir entre un pays ouvert et prospère ou un pays fermé et pauvre. Nous, Espagnols, nous sommes les enfants de l'immigration, nous ne serons pas les parents de la xénophobie", a-t-il résumé début octobre à la tribune du Congrès des députés.

La réforme a été publiée au bulletin officiel le 22 novembre, après son adoption par le gouvernement, et entrera en vigueur le 20 mai 2025.

Arguments économiques

Le socialiste souhaite ainsi réduire les délais d'obtention des papiers de trois à deux ans, ce qui pourrait permettre de régulariser quelque 300'000 immigrés chaque année au cours des trois prochaines années. Il s'agit du nombre d'immigrés dont le pays a besoin pour maintenir son niveau de vie et sa croissance (entre 2,7 et 2% en prévision pour 2024), qui est parmi l'une des plus élevées de l'Union européenne.

Gonzalo Fanjul, militant activiste contre la pauvreté et directeur des recherches au sein de la Fondation Por Causa, insiste sur l'argument économique: "Les migrants sans-papiers ne peuvent pas payer d'impôts et pas cotiser à la Sécurité sociale. C'est pourquoi je pense que le système est immoral, mais surtout idiot. C’est un système irrationnel, c'est se tirer une balle dans le pied du point de vue économique et démographique".

Il estime que "chaque immigré sans-papiers qui serait régularisé rapporterait autour de 3500 euros nets par an". La régularisation est donc "intéressante économiquement pour l’Etat espagnol", souligne-t-il.

Gonzalo Fanjul avance encore l'argument du recrutement: "il y a un problème de main d'œuvre dans les secteurs de l'agriculture, de l'hôtellerie et des services aux personnes et ça devient structurel."

En provenance d'Amérique latine

Le continent africain est souvent accusé d'être le principal pourvoyeur de l'immigration irrégulière, mais, selon Gonzalo Fanjul, c'est une fausse idée. "Les flux de migrants sans-papiers d'Afrique constituent moins de 10% du total", alors que les migrants venant d'Amérique latine représentent "environ 80%" du total, avance-t-il. Ce sont des personnes qui arrivent à l’aéroport de manière légale avec un visa touristique, puis restent en Espagne après la fin de leur visa et tombent donc dans l'illégalité."

"Le gouvernement le sait très bien", assure Gonzalo Fanjul, mais il n'empêche pas ces arrivées car "c’est une population dont l’Espagne a besoin", assure-t-il.

