L'employé français d'une ONG suisse arrêté à Moscou placé en détention provisoire jusqu'au 5 août

Interrogée dans l'émission Forum, Nadia Sikorsky, éditrice du média russophone Nasha Gazeta, basé à Genève, explique qu'il est difficile de dire si les accusations sont justes ou pas. "Ce que je peux dire, c'est qu'avec un peu de mauvaise foi et cela ne manque pas à Moscou, on peut mettre sur cette liste pratiquement n'importe qui et surtout n'importe quel étranger. Normalement, pour être mis sur cette liste, il faut avoir une activité sur le sol russe."

