L'Eglise catholique laisse ouverte la question de l'ordination des femmes

L'Église catholique a annoncé samedi laisser ouverte la question de l'ordination des femmes comme diacres, une fonction précédant celle du prêtre, sans aborder la possibilité de la prêtrise, au terme d'un sommet mondial sur l'avenir de l'Église au Vatican.

"La question de l'accès des femmes au ministère diaconal reste ouverte. Ce discernement doit se poursuivre", peut-on lire dans le document final approuvé par le pape François, au terme d'un mois de débats.

Si "les femmes et les hommes ont une dignité égale en tant que membres du peuple de Dieu", "les femmes continuent à rencontrer des obstacles pour obtenir une plus grande reconnaissance" de leur rôle, peut-on lire dans ce document de 51 pages.

Comme pour les prêtres, et contrairement à d'autres confessions, l'Église catholique n'autorise que les hommes à être diacres, un ministère qui permet de célébrer baptêmes, mariages et funérailles, mais pas les messes.

"Il n'y a aucune raison ni aucun obstacle qui puisse empêcher les femmes d'exercer des rôles de direction dans l'Église", indique le document, sans toutefois préciser quels pourraient être ces rôles. Il n'aborde pas non plus la possibilité d'ordonner des femmes prêtres, réclamée par de nombreuses associations notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Plus d'objections

Depuis le 2 octobre, 368 personnes - religieux, évêques et laïcs dont des femmes - d'une centaine de pays ont débattu à huis clos au Vatican lors de l'Assemblée générale du Synode sur l'avenir de l'Église, qui s'était déjà réunie une première fois en octobre 2023.

Parmi les 155 paragraphes, l'alinéa sur les femmes est celui qui a rencontré le plus d'objections, avec 97 votes contre et 258 pour.

Le document propose également une réorganisation de la formation des prêtres, une plus grande implication des laïcs y compris dans la sélection des évêques, mais ne formule aucune proposition sur l'accueil des fidèles LGBTQIA+.

