L'auteur présumé de l'attaque au couteau de Solingen avoue les faits après s'être rendu

Après cette attaque, le vice-chancelier allemand Robert Habeck a appelé à durcir les lois sur le port d'armes blanches en Allemagne.

"Certains renforcements juridiques sont tout simplement justes et nécessaires: davantage de zones d'interdiction de port d'armes, des lois plus strictes (...). Personne en Allemagne n'a besoin d'armes blanches dans l'espace public", a-t-il déclaré dimanche sur X, estimant que le "terrorisme islamiste" est "l'un des plus grands dangers pour la sécurité" du pays.