L'Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans; quid de la Suisse?

En Suisse, une majorité estime qu'imposer un âge minimum légal de 16 ans est judicieux pour pouvoir accéder aux plateformes de médias sociaux comme Tiktok, Facebook ou Instagram, selon un sondage publié jeudi par 20 Minuten et Tamedia. L'idée est accueillie favorablement par tous les partis, sexes ou groupes d'âge. Selon cette enquête, 78% des personnes interrogées disent "oui" ou "plutôt oui" à cet âge minimum. A l'inverse, 17% ont répondu "non" ou "plutôt non".

Dans le détail, 76% des hommes et 81% des femmes sont sur le principe favorable à un blocage des médias sociaux pour les moins de 16 ans. Des majorités de plus de 70% peuvent également être observées auprès des sympathisants des six grands partis suisses pour introduire un tel âge minimum.

Consensus entre villes, agglomérations et campagnes

Comme le suggère l'enquête, il existe un consensus sur cette question entre les villes, les agglomérations et les campagnes, de même qu'entre les différents groupes d'âge. Les différents niveaux de formation ne jouent pas non plus de rôle significatif dans son acceptation.

Le 21 novembre dernier, 13'215 personnes de Suisse alémanique, de Suisse romande et du Tessin ont participé au sondage. La marge d'erreur pour les estimations basées sur l'ensemble de l'échantillon est de 2,2 points de pourcentage.