L'Australie annonce vouloir construire la "plus grande" centrale solaire au monde

Ailleurs dans le monde, d'autres grands projets solaires ont été annoncés, sont en cours de construction ou sont déjà opérationnels. La plupart des plus grands parcs solaires déjà en activité se trouvent en Chine, qui augmente ses capacités en énergies renouvelables à un rythme bien supérieur à celui du reste du monde.

En juin, le projet d'énergie solaire Midong, dans la région du Xinjiang, a été mis en service, avec une capacité opérationnelle de 3,5 GW. Le projet est présenté comme le plus grand projet jamais réalisé en Chine, raflant la première place à deux autres projets géants dans les régions du Ningxia et du Qinghai.

La Chine bientôt détrônée?

Mais il est probable qu'il soit bientôt lui aussi dépassé, avec d'autres mégaprojets déjà en préparation, notamment le parc solaire Tengger en Mongolie intérieure qui devrait avoir une capacité de 8 GW, selon les données de Global Energy Monitor (GEM).

Le parc solaire de Khavda est un vaste projet d'énergie renouvelable en construction dans le Gujarat en Inde, près de la frontière avec le Pakistan. Projet hybride solaire-éolien, il devrait avoir une capacité énorme de 30 GW quand il sera pleinement opérationnel, vers 2027.

Les Emirats arabes unis ont inauguré l'année dernière la centrale solaire d'Al Dhafra de 2 GW, quelques semaines avant d'accueillir les négociations de l'ONU sur le climat. Situé au sud de la capitale Abu Dhabi, elle s'étend sur 21 kilomètres carrés de désert, soit environ un cinquième de la surface de Paris.

En Egypte, le parc solaire Benban, construit à environ 40 kilomètres de la ville d'Assouan, a été connecté au réseau national en 2019. Il est souvent décrit comme le plus grand projet solaire d'Afrique et l'un des plus grands au monde, avec une capacité d'environ 1,5 GW, une capacité qui pourrait être augmentée si les expansions prévues se poursuivent.

Parmi les plus grands parcs solaires prévus aux Etats-Unis figure le projet solaire Chill Sun. L'installation projetée de 2,25 GW devrait être construite dans l'État ensoleillé du Nevada, qui abrite déjà des dizaines de petites centrales solaires. Les États-Unis augmentent rapidement leurs capacités d'énergie renouvelable même si le rythme est beaucoup plus lent qu'en Chine.