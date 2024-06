L'artisan du Brexit Nigel Farage ambitionne de remodeler la droite britannique

Au Royaume-Uni, le retour fracassant de l’artisan du Brexit Nigel Farage, désormais leader du parti Reform UK, bouleverse la campagne électorale en vue des législatives du 4 juillet. "Les conservateurs ont semé une telle pagaille", accuse-t-il mercredi dans l'émission Tout un monde.

Nigel Farage brigue un siège à la Chambre des Communes du palais de Westminster depuis la circonscription de Clacton-on-Sea, à 150 km de Londres. C'est la huitième fois en 30 ans qu'il tente de se faire élire.

Depuis l’annonce de sa candidature, les conservateurs au pouvoir, déjà en mauvaise posture, tremblent. Ils craignent un exode massif de leurs électeurs vers le parti de Nigel Farage qui les a devancés dans un sondage sur les intentions de vote. Le Parti travailliste est lui annoncé comme le grand gagnant des législatives du 4 juillet.

Les conservateurs ont eu tellement d'opportunités manquées. On ne peut plus leur faire confiance Un électeur conservateur qui va voter pour Nigel Farage

"Les conservateurs ont eu tellement d'opportunités manquées. On ne peut plus leur faire confiance. Ils ont promis beaucoup de choses et on a obtenu une immigration massive. On voit les problèmes", souligne un électeur conservateur qui va voter pour le Britannique de la droite nationaliste. "Ce n'est pas étonnant que les gens veulent voter Reform UK!"

Pour une autre électrice, "personne ne parle comme lui. Il dit ce que les gens pensent, mais ont peur de dire".

"Conservateurs responsables"

Nigel Farage affirme qu'il comptait se retirer définitivement de la politique après avoir rempli son objectif, le Brexit, voté en 2019. Mais selon lui, le gouvernement conservateur, au pouvoir depuis 2010, a causé du mal au pays.

Les conservateurs ont semé une telle pagaille. (...) Ce sont les conservateurs qui sont entièrement responsables. C'est donc à cause d'eux que je suis de retour Nigel Farage, chef du parti Reform UK

"Pendant quatre ans, j'ai été en dehors du circuit politique. Lorsque nous avons quitté l'Union européenne, je me suis dit 'C'est bon. J'ai rempli mon objectif. Pourquoi continuer? Je ne suis pas un politicien de carrière'. Mais les conservateurs ont semé une telle pagaille. Depuis le Brexit, on ne peut plus s'en prendre aux autres, comme à Bruxelles. Ce sont les conservateurs qui sont entièrement responsables. C'est donc à cause d'eux que je suis de retour", explique-t-il au micro de la RTS. "Les gens m'interpellaient dans la rue pour me demander pourquoi je n'étais pas candidat. Je me suis senti si coupable que j'ai décidé de revenir."

Les électeurs de Reform UK pointent du doigt l'"immigration de masse": "Si 750'000 personnes arrivent chaque année, vous comprenez pourquoi les prix du logement augmentent (...) Les listes d'attente dans les hôpitaux sont interminables."

Toucher les électeurs conservateurs

Nigel Farage a axé son programme sur la lutte contre l'immigration et les baisses d'impôts. Deux arguments qui font mouche auprès des électeurs traditionnellement conservateurs: "Il est le seul espoir qui reste dans ce pays… On a besoin de nettoyer les rues, de redonner du pouvoir d’achat aux gens, de contrôler l’immigration et de retrouver un peu de fierté britannique", avance l'un d'entre eux.

Pour Nigel Farage, gagner ce siège de député n’est qu’une étape. Il entend profiter de la désaffection profonde envers les conservateurs pour remodeler la droite britannique sur un projet bien plus nationaliste.

