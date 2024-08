L'arrestation de l'énigmatique patron de Telegram Pavel Durov soulève de nombreuses questions

Avec un milliard d'utilisateurs, Telegram est une plateforme puissante et son fondateur Pavel Durov, citoyen russe et français, est une figure influente. Son arrestation à Paris marque une première dans le monde des réseaux sociaux, où aucun grand patron n'avait été détenu par la justice jusqu'ici.

Après l'arrestation de Pavel Durov samedi, le Kremlin a rapidement dénoncé une atteinte à la liberté d'expression, tandis que la justice française a prolongé sa garde à vue jusqu'à mercredi. Elle lui reproche en premier lieu le manque de modération sur Telegram. En effet, la plateforme est souvent critiquée pour son manque de coopération avec les juridictions nationales lors d’utilisation délictuelle de Telegram par ses abonnés, en particulier lorsqu'il s'agit de réseaux criminels.

>> En lire plus : Le patron de la messagerie Telegram interpellé à Paris

Un mandat de recherche a été émis en France contre Pavel Durov pour des infractions allant du trafic de stupéfiants au cyberharcèlement, en passant par la criminalité organisée et l'apologie du terrorisme, selon une source proche du dossier.

Ce qui est certain, c'est que la France envoie un signal fort aux administrateurs de plateformes qui refusent de modérer certains contenus Kevin Limonier, spécialiste en cyberespace et géopolitique

Cependant, les motifs précis de cette interpellation demeurent flous. Kevin Limonier, spécialiste en cyberespace et géopolitique, souligne que de nombreuses questions restent sans réponse quant aux raisons qui ont poussé la justice française à arrêter Pavel Durov.

"Ce qui est certain, c'est que la France envoie un signal fort aux administrateurs de plateformes qui refusent de modérer certains contenus", déclare-t-il mardi dans l'émission de la RTS Tout un monde. Cette action s'inscrit "dans un contexte géopolitique plus global", où l'Union européenne cherche à s'affirmer comme une puissance régulatrice du cyberespace, estime Kevin Limonier.

Le président français Emmanuel Macron a, pour sa part, nié tout caractère politique à l'arrestation de Pavel Durov.

>> Voir aussi : Qui est Pavel Durov, le milliardaire qui a fondé Telegram ? / Verticale RTSinfo / 1 min. / hier à 17:29

Un "acteur géopolitique majeur"

Pavel Durov, en tant que patron et administrateur de Telegram, est "un acteur géopolitique majeur", souligne le maître de conférence en géographie et études slaves à l'Institut français de géopolitique.

"Il administre un réseau sur lequel sont coordonnées des frappes d'artillerie en Ukraine, par exemple, ou qui sert de vecteur de communication pour les paramilitaires russes du groupe Wagner en Afrique. Derrière Pavel Dourov et sa plateforme se cachent des enjeux géostratégiques fondamentaux, bien qu'ils ne soient pas directement liés aux accusations actuelles", résume le spécialiste en cyberespace et géopolitique.

Sur Telegram, toutes sortes d'opinions sont partagées, y compris celles des opposants au président russe Vladimir Poutine, mais la plateforme sert également d'outil d'influence pour le Kremlin. La plateforme est un espace sur lequel les narratifs favorables à la Russie sont diffusés et amplifiés, notamment par le biais de blogueurs militaires qui documentent les évolutions du front ukrainien, explique Kevin Limonier.

L'échec du blocage de Telegram en 2018 a été une humiliation pour la Russie Kevin Limonier, spécialiste en cyberespace et géopolitique

Pavel Dourov joue donc indirectement un rôle crucial dans la dimension narrative dans la guerre en Ukraine, note Kevin Limonier. Par ailleurs les Ukrainiens utilisent aussi les chaînes Telegram. En Russie, en dehors des blogueurs militaires pro-Kremlin et des opposants, il y a une foule de simples citoyens qui utilisent Telegram pour gérer leur vie au quotidien, des questions de voisinage au groupe de parents d'école ou pour s'informer, y compris auprès de médias russes indépendants.

L'histoire de Pavel Durov avec les autorités russes est longue et complexe. Avant de fonder Telegram, il avait créé, au milieu des années 2000, VKontakte, l'équivalent russe de Facebook, un réseau qu'il avait dû céder au pouvoir russe sous la pression, avant de quitter la Russie en 2014. En 2018, la tentative du Kremlin de bloquer Telegram avait échoué, mettant en lumière les limites du système de censure russe, indique Kevin Limonier. "L'échec du blocage de Telegram a été une humiliation pour la Russie", juge Kevin Limonier.

Le patron de la messagerie cryptée Telegram Pavel Durov. [Reuters - Albert Gea]

Ni un opposant, ni un allié de Vladimir Poutine

Il est impossible de savoir si Pavel Durov collabore avec les services secrets russes, le FSB. Certains pensent que oui, d'autres non. Mais après son arrestation samedi à Paris, on se retrouve face à une situation paradoxale où, à la fois, les autorités russes et les opposants à Vladimir Poutine prennent sa défense. Certains dissidents ne croient pas à l'idée que Pavel Durov puisse collaborer avec le Kremlin. D'ailleurs, ils continuent à utiliser Telegram.

"En réalité, il ne s'est jamais vraiment positionné comme un opposant au pouvoir russe", affirme Regis Genté, journaliste pour RFI et la RTS dans le Caucase et l'espace post-soviétique, auteur d'un long portrait sur Pavel Durov pour la revue XXI.

Pavel Durov n'était pas du côté des opposants à Vladimir Poutine, mais il les avait aidés uniquement parce que cela servait ses intérêts commerciaux Regis Genté, journaliste pour RFI et la RTS dans l'espace post-soviétique

Et de poursuivre: "Un épisode marquant de son parcours remonte aux manifestations contre le régime à la fin 2011 - début 2012, lorsqu'il a modifié les paramètres de VKontakte pour soutenir l'opposition. Dès le lendemain, il a reçu les éloges de l'opposition, notamment d'Alexeï Navalny. Cependant, il a répondu par une lettre ouverte, pleine d'ironie, en se moquant d'eux et en déclarant qu'il se fichait de leur liberté. Ce qui comptait pour lui, c'était de faire fonctionner ses messageries. Cela montrait qu'il n'était pas du côté des opposants, mais qu'il les avait aidés uniquement parce que cela servait ses intérêts commerciaux."

Pavel Durov cultive encore aujourd'hui l'ambiguïté et le mystère. Il n'accorde d'ailleurs presque jamais d'interviews. Telegram est basé à Dubaï, mais on ne sait pas où sont les serveurs. Et Pavel Durov, lui-même, mène une vie de nomade de luxe à travers le monde.

Un libertarien

Regis Genté, qui s'est penché sur les jeunes années de Pavel Durov, aujourd'hui âgé de 39 ans, raconte qu'il vient d'une famille d'intellectuels. Ses parents ont économisé pour les scolariser dans des écoles d'élite et le frère de Pavel, Nicolaï Durov, a suivi une célèbre école de mathématique: "Il est un homme clé d'ailleurs de Telegram. Aujourd'hui, c'est lui qui programme et qui assure tout le cryptage de la messagerie", explique-t-il.

Pavel Durov, lui, va étudier dans un lycée dans lequel interviennent de grands universitaires. "Il va être marqué par des professeurs de psychologie des foules qui racontent que la liberté n'existe pas. On a l'impression que dans son parcours, c'est quelqu'un qui ne croit pas du tout dans la liberté humaine au sens philosophique du terme, mais qu'il sait en revanche que pour faire bouger les foules, pour vendre des affaires, des produits, il faut évoquer la liberté."

Isabelle Cornaz/vajo