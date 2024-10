L'ancien président américain Jimmy Carter fête ses 100 ans

Défilé aérien, concert, cérémonie: la petite ville de Plains, dans le sud-est des Etats-Unis, fête mardi en grande pompe les 100 ans de son "héros" Jimmy Carter, ancien président américain et prix Nobel de la paix.

Né le 1er octobre 1924 dans cette petite bourgade rurale de Géorgie, d'environ 600 habitants, Jimmy Carter, qui fut le 39e président des Etats-Unis entre 1977 et 1981, y avait un temps fait pousser de l'arachide avant de se tourner vers la politique.

Après son départ de la Maison Blanche, battu dans sa tentative de réélection par le candidat républicain Ronald Reagan, le démocrate est retourné y vivre et célèbre en famille son centenaire à son domicile, où il bénéficie de soins de fin de vie depuis février 2023. Il devient le premier président américain à passer le cap du centenaire.

Au programme des festivités: un concert en soirée dans son ancien lycée, une cérémonie de naturalisation de 100 personnes et un défilé aérien d'avions militaires.

Artisan des accords de Camp David

Artisan des accords de Camp David qui ont abouti, en 1979, à la signature du traité de paix israélo-égyptien, Jimmy Carter, occupe une place à part dans le paysage politique américain, ternie par la crise des otages américains en Iran en 1979-1980.

Les hommages nationaux à l'égard de Jimmy Carter ont déjà commencé à affluer, le président Joe Biden qualifiant l'ancien président démocrate de "force morale" dans une déclaration vidéo diffusée au cours du week-end. "Votre engagement en faveur d'un monde meilleur et votre foi inébranlable dans le pouvoir de la bonté humaine continuent à nous guider", a-t-il assuré.

Jimmy Carter, qui avait créé en 1982 sa fondation pour promouvoir le développement, la santé et la résolution des conflits à travers le monde a reçu en 2002 le prix Nobel de la paix, pour ses "efforts infatigables afin de trouver des solutions pacifiques à des conflits internationaux".

Une bourgade majoritairement pro-Trump

L'ex-dirigeant reste très intéressé par la politique, selon ses proches, auxquels il a confié vouloir "tenir pour pouvoir voter pour Kamala Harris" lors du scrutin de novembre qui l'opposera à l'ancien président républicain Donald Trump.

Dans les jardins de Plains, pourtant, les panneaux de soutien au républicain Donald Trump se font plus nombreux que ceux pour la démocrate Kamala Harris. Une entorse qui n'a pourtant rien de très surprenant dans cette région rurale, où la population blanche évangélique est importante.

Mais, particularité de Plains: ici, il n'est pas rare de voir cohabiter les noms de Trump et de Carter. Ci et là, des panneaux célébrant le centenaire de l'ancien président démocrate et d'autres appelant à voter pour le républicain en novembre sont ainsi accolés.

>> Réécouter l'archive du jour du 11 octobre 2002, quand Jimmy Carter a reçu le prix Nobel de la paix : Keystone/AP - Wilson L'archive du jour - Le 11 octobre 2002, Jimmy Carter reçoit le prix Nobel de la paix / L'archive du jour / 3 min. / le 11 octobre 2021

afp/ther