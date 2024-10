L'ambassadeur d'Iran en Suisse: "Nous sommes prêts à répondre en cas d'attaque" israélienne

Alors que les craintes d'une aggravation du conflit entre Israël et l'Iran sont toujours plus vives, la RTS a interviewé Mahmoud Barimani, l'ambassadeur iranien en Suisse. Le diplomate assure que son pays se prépare à la fois à la désescalade et à riposter à une attaque de l'Etat hébreu, seul responsable à ses yeux des tensions.

Le Moyen-Orient retient son souffle depuis une semaine et le tir de centaines de missiles balistiques iraniens sur Israël.

L'Etat hébreu a promis de répondre à cette attaque et de faire payer un prix élevé à la République islamique. La communauté internationale s'inquiète toujours plus d'une guerre à large échelle dans la région.

C'est dans ce contexte tendu que l'émission Forum de la RTS a rencontré vendredi dernier Mahmoud Barimani, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Suisse, dans son bureau à Berne.

"La situation n'est certainement pas bonne pour la région", déclare le diplomate. "Le nombre de victimes, de martyrs et de tueries qui ont eu lieu... Les Israéliens font tout ce qu'ils veulent, en utilisant des armes interdites contre les civils. Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est montré incapable d'arrêter un tel régime. Et si certains de ces crimes n'avaient pas été commis contre l'intégrité territoriale ou la souveraineté de mon pays, nous n'aurions probablement pas réagi. C'est le régime israélien qui a commencé cela", avance-t-il.

Pour illustrer son propos, Mahmoud Barimani cite l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, chef politique du Hamas tué dans une frappe israélienne à Téhéran. Puis la mort d'Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah libanais, allié de l'Iran.

De la légitime défense, selon Téhéran... et Tel Aviv

Le pouvoir iranien invoque toujours la légitime défense. Tout comme le gouvernement israélien. Chacun voit dans l'autre son agresseur.

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a d'ailleurs confirmé qu'Israël répondra à ces tirs. Il promet une riposte "mortelle, précise et surprenante contre l'Iran", sans donner plus de détails.

Les Etats-Unis, notamment, redoutent des frappes sur des installations pétrolières ou des sites nucléaires iraniens.

L'Iran prêt à plusieurs scénarios

Mahmoud Barimani se dit de son côté prêt à toute éventualité. "Nous sommes tout à fait prêts à une désescalade et nous faisons tout pour", assure l'ambassadeur iranien à Berne. "Mais nous sommes aussi prêts à répondre en cas d'attaque sur notre territoire, de manière ferme et décisive. Nous avons déjà identifié de nombreuses infrastructures du régime israélien. Et si cela se produit, nous sommes en position de réagir bien plus fortement qu'auparavant", soutient-il.

Le diplomate affirme aussi que l'Iran met tout en œuvre pour une désescalade et pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au Liban. Son ministre des Affaires étrangères était en Arabie saoudite dans ce but la semaine dernière.

Un projet israélien voué à l'échec

Après un an de guerre dans le territoire palestinien, un nouveau front s'est ouvert au Liban. Le conflit s'étend aussi dans une moindre mesure au Yémen et en Syrie.

Les Israéliens pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais les populations défendent leur pays et leur territoire Mahmoud Barimani

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclare vouloir changer la "réalité stratégique au Proche-Orient". Comprenez: Israël voudrait imposer un nouvel ordre régional.

Mais à en croire Mahmoud Barimani, ce projet est toutefois voué à l'échec: "Ce n'est pas partagé par les autres acteurs de la région. C'est une intention purement israélienne. Les Israéliens pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais les populations défendent leur pays et leur territoire. Pourquoi devrions-nous avoir peur?", argumente-t-il.

L'"Axe de la Résistance" à Israël — qui regroupe l'Iran, la Syrie et des groupes paramilitaires comme le Hezbollah ou le Hamas — serait donc encore bien solide.

