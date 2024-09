L'Allemagne va intensifier les contrôles à toutes ses frontières "pour faire reculer l'immigration irrégulière"

L'Allemagne va étendre à toutes ses frontières les contrôles visant à "faire reculer l'immigration irrégulière", a annoncé lundi le gouvernement d'Olaf Scholz, sous pression pour durcir sa politique d'asile. De nouveaux contrôles temporaires vont être mis en place à partir du 16 septembre.

"Nous continuons d'appliquer notre ligne dure contre l'immigration irrégulière", a déclaré la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser en évoquant ces nouvelles mesures aux frontières.

Ces contrôles temporaires avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark, mis en place pour six mois, s'ajouteront aux contrôles déjà en place aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse

Des tensions avec les voisins?

Berlin juge le renforcement des contrôles nécessaire pour "la protection de la sécurité intérieure contre les menaces actuelles du terrorisme islamiste et de la criminalité transfrontalière", deux semaines après l'attentat de Solingen revendiqué par le groupe Etat islamique.

Le ministère de l'Intérieur dit avoir informé les autorités de l'Union européenne, s'agissant de mesures exceptionnelles qui dérogent aux règles de libre circulation dans l'espace Schengen.

Ce durcissement pourrait toutefois tendre les relations entre l'Allemagne et ses voisins, surtout que la coalition au pouvoir a également déclaré lundi vouloir augmenter le nombre des migrants refoulés aux frontières allemandes.

Berlin met aussi en avant "les capacités limitées des communes en matière d'hébergement, d'éducation et d'intégration" des réfugiés et demandeurs d'asiles accueillis dans le pays

Forte poussée de l'extrême droite

Depuis le triple meurtre au couteau de Solingen, dont l'auteur présumé est un Syrien de 26 ans qui aurait dû être expulsé, la coalition d'Olaf Scholz affiche sa volonté de fermeté en matière de contrôle de l'immigration. Le gouvernement a ainsi annoncé la suppression des aides pour les demandeurs d'asile entrés dans un autre pays de l'UE avant de venir en Allemagne. Berlin veut aussi faciliter l'expulsion de réfugiés ayant fait l'objet d'une condamnation pénale.

La politique d'asile et d'immigration est revenue au centre des débats en Allemagne avec la forte poussée du parti d'extrême droite AfD qui a obtenu des résultats record lors de deux élections régionales début septembre.

ats/vic