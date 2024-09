L'Albanie veut créer un "Etat souverain" des musulmans bektachis

Le gouvernement albanais veut créer un "Etat souverain" des Bektachis – une confrérie soufie de l'islam – sur un territoire d'une dizaine d'hectares dans la capitale Tirana, à l'image du Vatican, a annoncé le Premier ministre Edi Rama.

Le micro-Etat servira de foyer spirituel aux musulmans bektachis, la quatrième communauté religieuse d'Albanie après les musulmans sunnites, les chrétiens orthodoxes et les catholiques.

"Notre inspiration est de soutenir la transformation du Centre mondial bektachi de Tirana en un État souverain, un nouveau centre de modération, de tolérance et de coexistence pacifique", a déclaré Edi Rama dimanche dans un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, diffusé aussi par son cabinet en Albanie.

Les Bektachis représentent environ 10% de la population de l'Albanie, selon le recensement de 2023. Le pays, dont un peu moins de 50% de ses 2,4 millions d'habitants sont de confession musulmane, est connu pour sa tradition de tolérance religieuse.

Branche tolérante de l'islam

Fondé au XIIIe siècle dans l'Empire ottoman, cet ordre religieux est considéré comme une branche tolérante et mystique de l'islam, ouverte aux autres religions et philosophies.

Certains de ses dirigeants les plus importants se sont installés en Albanie après avoir été interdits en Turquie au début du XXe siècle. L'un d'entre eux a proclamé en 1912 l'indépendance de l'Albanie, mettant fin à la domination ottomane.

L'ordre des Bektachis de Tirana a salué l'annonce d'Edi Rama. "La souveraineté de l'ordre bektachi constitue une étape importante dans le renforcement des valeurs d'inclusion, d'harmonie religieuse et de dialogue dans un monde de plus en plus divisé", s'est-il félicité dans un communiqué, précisant que l'ordre "obtiendra une souveraineté semblable à celle du Vatican".

La citoyenneté dans le futur Etat sera uniquement accordée aux membres du clergé et à son administration. Son gouvernement sera dirigé par le chef de l'ordre et un conseil qui supervisera son fonctionnement religieux et administratif.

