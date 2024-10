L'affaire Grégory reste encore un mystère, quarante ans plus tard

Le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory Villemin, quatre ans, est retrouvé noyé et ligoté dans une rivière des Vosges. Quatre décennies plus tard, avec plus de 17'000 pièces versées au dossier, le coupable n'a pas été formellement identifié, malgré les immenses progrès de l'ADN.

Les preuves matérielles n'ont pourtant pas manqué: sur les lettres du mystérieux corbeau, sur les cordelettes qui ont servi à ligoter l'enfant ou sur l'anorak de Grégory, les traces d'ADN sont là, mais la science atteint pourtant ses limites pour diverses raisons. Une expertise sur neuf ADN est encore en cours, mais également sur la "fréquence vocale" — un ADN de la voix en quelque sorte. Il s'agit ici d'étudier les appels téléphoniques passés par le fameux corbeau. >> Lire aussi : La justice française demande de nouvelles expertises sur l'affaire Grégory L'affaire Grégory, c'est d'abord un désastre judiciaire Patricia Tourancheau, journaliste spécialiste des affaires criminelles "Les empreintes digitales étaient traitées avec de la poudre d'alumine toute noire, ce qui a endommagé des pièces", explique dans La Matinale Patricia Tourancheau, journaliste spécialiste des affaires criminelles. Et d'ajouter: "Les neuf ADN non identifiés, dont deux féminins, sont souvent mélangés". L'autrice du livre "Grégory, la machination familiale" souligne qu'il faudrait aujourd'hui de nouveaux logiciels plus puissants et performants pour faire avancer l'enquête. Quarante ans après, tout le monde s'accorde en tous les cas à dire que l'affaire Grégory est "d'abord un désastre judiciaire". Avec un suspect assassiné par le père de l'enfant ou un juge qui se suicide, les rebondissements ont été nombreux. L'affaire continue de susciter l'intérêt, de multiples livres, une série Netflix et, tout récemment, une bande dessinée lui sont consacrés. >> Ecouter aussi l'archive du jour de La Matinale : AFP - AFP L'archive du jour - L'affaire du petit Gregory a 40 ans / L'archive du jour / 3 min. / aujourd'hui à 06:22 Natacha Van Cutsem Adaptation web: ostolu