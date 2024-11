L'aéroport Milan Malpensa sera bien renommé en hommage à "Silvio Berlusconi"

La justice a tranché: l'aéroport de Milan s'appellera désormais l'aéroport Silvio Berlusconi, en hommage au magnat des médias et ancien propriétaire du Milan AC. Après cette annonce, les réactions divergent en Italie.

A Rome, les avions décollent de l'aéroport Léonard de Vinci; à Venise, ils atterrissent à l'aéroport Marco Polo, et à Milan, ils feront escale à l'aéroport Malpensa-Silvio Berlusconi.

Le tribunal administratif de la Lombardie a repoussé les derniers recours des partis de l'opposition, alors que le vice-Premier ministre et ministre de l'Infrastructure et des Transports Matteo Salvini avait annoncé en juillet 2024 que l'aéroport milanais serait renommé en l'honneur de l'ancien homme politique décédé en 2023.

L'aéroport de Milan pourra donc prendre le nom de l'ancien Premier ministre italien. Au terminal 1, un chauffeur de taxi exulte: "J'espère que quelqu'un viendra bientôt me dire de l'emmener à l'aéroport Silvio Berlusconi. Ce serait une joie. Il était un personnage important dans l'histoire de l'Italie. A mon avis, il le mérite."

Plus d'un an après sa mort, Silvio Berlusconi est encore une figure clivante en Italie. Un voyageur qui descend du train pour entrer dans l'aéroport ne cache pas son amertume, mais il se montre diplomate: "On a débattu de l'éventuelle dénomination de cet aéroport ces 20, 25, 30 dernières années, et on n'était jamais arrivé à une décision. On avait évoqué des personnages très prestigieux, comme l'écrivain Manzoni... maintenant, au moins, nous avons quelqu'un à qui dédier cet aéroport, c'est déjà quelque chose."

Avec ce nom, la droite au pouvoir assure "avoir donné une leçon à la gauche".

