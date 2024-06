Kylian Mbappé, Squeezie, Mister V... Ces idoles des jeunes qui s'expriment contre l'extrême droite

Le week-end a été marqué par de nombreuses manifestations contre le Rassemblement national en France et des influenceurs ou sportifs populaires, comme Squeezie ou Kylian Mbappé, ont appelé au vote des jeunes contre l'extrême droite. Les cadres du parti dénoncent des critiques "déconnectées".

Alors que la France est officiellement entrée en campagne pour ses élections législatives anticipées, après le dépôt des listes de candidatures dimanche à 18h00, près de 200 manifestations contre l'extrême droite se sont déroulées samedi dans plusieurs villes, à l'appel notamment des syndicats et des partis de gauche, réunissant entre 250'000 et 640'000 personnes au total, selon les différentes sources.

Mais au-delà de la pression de la rue et des appareils politiques, le week-end a également été marqué par des prises de parole de personnalités publiques habituellement très discrètes sur le débat politique.

Le vidéaste Squeezie, deuxième youtubeur de France en termes d'abonnés et suivi par plus de 8,8 millions de personnes sur Instagram, s'est fendu vendredi d'un communiqué expliquant en détail sa prise de position. Il cite par exemple les votes à l'Assemblée nationale des députés et députées RN contre des mesures en faveur du pouvoir d'achat ou l'égalité des genres, ainsi qu'un vote contre la reconnaissance de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.

S'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique Lucas Hauchard , dit Squeezie

Dans son long message, relayé par d'autres poids lourds d'internet comme Cyprien ou Sofyan, il rappelle que le RN "a réussi à lisser son image et à prétendre qu'il n'est pas un parti d'extrême droite", notamment grâce à la "propagande intensive soutenue par certains médias". "Il n'y aucune honte à être tombé dans le panneau", poursuit-il. Mais "il n'y a aucune honte à changer d'avis" et "faire évoluer sa réflexion".

"Je n'ai jamais voulu vous parler de politique (...) car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique", argue encore le jeune homme de 28 ans.

Avant Squeezie, d'autres personnalités importantes d'internet avaient publié des prises de position, comme l'influenceuse et créatrice de contenus Léna Situations (4,6 millions d'abonnés sur Instagram), en réponse à un message raciste, les streamers Ponce ou Kameto, ou encore le vidéaste et chanteur Mister V, qui a invité ses 6,3 millions d'abonnés "à aller voter - et bien sûr, pas pour des [fascistes]".

Dans une lettre publiée dans un format similaire sur Instagram, le président du RN Jordan Bardella a accusé "des multimillionnaires répondant à la très noble profession d'influenceur" de s'engager "contre des millions de Français en copiant/collant les argumentaires aussi grossiers que mensongers". Il a souligné que le RN avait soutenu par exemple les repas à un euro pour les étudiants, ainsi que l'encadrement des marges des entreprises agroalimentaires.

Les Bleus s'expriment malgré l'Euro

Une autre prise de parole marquante a été celle du footballeur Marcus Thuram samedi, à deux jours de l'entrée en lice de la France à l'Euro. Le fils de Lilian Thuram, lui-même engagé de longue date contre le racisme, a estimé en conférence de presse qu'"en tant que citoyen, il faut se battre pour que le RN ne passe pas".

Le lendemain, c'est le capitaine et superstar des Bleus Kylian Mbappé qui a appelé à "faire le bon choix" lors des élections. Interrogé sur les déclarations de son coéquipier, il a expliqué qu'il "partageait les mêmes valeurs". "Je suis avec lui, il n'est pas allé trop loin", a-t-il déclaré.

"J'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet (…). Je suis contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. (…). Je n'ai pas envie de représenter un pays qui ne correspond pas à nos valeurs. Je pense et j’espère qu’on est tous dans le même cas.

L'extrême droite "contraire aux valeurs du sport"

Dans la foulée, un collectif de sportives et sportifs français, retraités ou en activité et de toutes disciplines, a publié une tribune dans le journal L'Equipe. Parmi les signataires figurent notamment Yannick Noah, Marion Bartoli et Jo-Wilfried Tsonga (tennis), la sprinteuse retraitée Marie-José Pérec ou encore le judoka Axel Clerget.

"Nous sommes bien conscients des difficultés grandissantes que beaucoup rencontrent pour joindre les deux bouts, de la colère face aux inégalités (...) Mais en tant que sportives et sportifs professionnels, entraîneurs et décideurs, nous ne pouvons nous résigner à voir l'extrême droite prendre le pouvoir dans notre pays", écrivent-ils.

L'athlète paralympique Arnaud Assoumani a quant à lui affirmé qu'il ne serrerait pas la main à Jordan Bardella en cas de victoire du RN aux législatives.

Des sportifs "déconnectés"?

"Le respect est l'une des pierres angulaires du sport (...) L'extrême droite piétine ce respect chaque jour. Le sport (...) nous a permis de nous émanciper et nous a enseigné la fraternité, la solidarité et l'esprit d'équipe. Il nous a montré que malgré nos différences (...) notre diversité est une force. L'extrême droite exploite ces différences et manipule nos peurs pour nous diviser", poursuivent le signataires de la tribune, citant le Rassemblement National et Reconquête.

Interrogé au sujet de ces prises de position lundi dans La Matinale de la RTS, le vice-président du Rassemblement national Louis Aliot a balayé les critiques avec les mêmes arguments que son chef de file. Il estime qu'elles sont le fait de sportifs ou de personnalités déconnectées de la population.

"J'espère qu'il y aura une tribune d'ouvriers, de paysans, d'employés, de fonctionnaires qui diront: nous aussi on existe (...) et on vit difficilement. La gauche est arrivée au pouvoir et elle n'a rien fait pour nous. Comme la droite. Et le Rassemblement national nous parle (...) donc on va voter pour eux", a-t-il déclaré.

De son côté, le Premier ministre Gabriel Attal a indiqué que "les jeunes qui parlent aux jeunes, qui sont des modèles pour eux, sont dans leur rôle en les appelant à un devoir civique".

Le scrutin législatif, dont le RN est donné favori après sa victoire aux européennes, est prévu les 30 juin et 7 juillet. Selon les différents sondages, le parti est crédité de 31 à 33% d'intentions de vote pour les législatives, devant l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (25 à 28%), tandis que la majorité présidentielle peine à atteindre les 20%.

