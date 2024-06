Kim Jong-un et Vladimir Poutine renforcent l'"amitié fougueuse" entre leurs pays

Le rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord alimente les discussions à Washington au sujet d'un potentiel "nouvel axe du mal" Russie-Chine-Corée du Nord. Ces trois anciens alliés, trois puissances révisionnistes, partagent une opposition commune à l’Occident.

Mais y voir une alliance trilatérale serait simpliste. Pékin ne veut pas être associée à la lune de miel ostentatoire de ses deux voisins. En retrait, elle reste silencieuse face à la valse de Moscou et Pyongyang. Ce rapprochement est en effet à double tranchant pour la Chine.

D'un côté, ce renforcement garantit la survie du régime nord-coréen, ce qui est bénéfique pour la Chine. Un affaiblissement ou une fragilisation de Pyongyang engendrerait une plus grande présence et des interventions renforcées de la Corée du Sud et des Etats-Unis sur la péninsule, ce que Pékin ne veut pas voir arriver.

Mais Pékin redoute aussi un partenariat entre Moscou et Pyongyang. La Chine cherche avant tout la stabilité de la péninsule coréenne, mais celle-ci pourrait être menacée par une belligérance retrouvée de la Corée du Nord.