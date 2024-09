Karim Bitar: "La capacité du Hezbollah d'infliger des dégâts demeure considérable"

Attaqué ces derniers jours sur ses moyens de communication, avec des pertes humaines importantes à la clé, le Hezbollah a subi un "coup dur", estime Karim Bittar jeudi dans La Matinale. Mais selon le chercheur, la milice chiite conserve une grande force de frappe.

En l'espace de deux jours, plus de 30 personnes sont décédées et des milliers d'autres ont été blessées après les vagues d'explosions de bipeurs, mardi, et de talkies-walkies, mercredi. Interrogé dans La Matinale, Karim Bitar, professeur en relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, reconnaît que ces attaques représentent un "coup dur" pour le Hezbollah.

"Ses systèmes de renseignement ont été pénétrés et plusieurs milliers de ses membres ont été blessés. On a le sentiment que toutes les lignes rouges sont en train d'être allègrement franchies. Aujourd'hui, le Liban tout entier semble vivre dans une série Netflix, un film de science-fiction", constate-t-il.

Le Hezbollah garde une capacité de réponse

Si le Hezbollah est "affaibli", le mouvement garde une faculté de réponse, analyse Karim Bitar. "Sa capacité d'infliger des dégâts demeure considérable. Si Israël devait poursuivre dans cette fuite en avant, il dispose certainement d'un avantage technologique, mais le Hezbollah pourrait tout à fait empêcher une invasion terrestre au Liban, ou en tout cas lancer des missiles de longue portée qui pourraient viser des villes israéliennes."

Selon l'expert, c'est précisément parce que la milice chiite est forte au niveau terrestre qu'Israël a opté pour une attaque par la voie technologique. "Israël profite des faiblesses du Hezbollah, qui a été infiltré. Ses services de renseignements sont particulièrement présents sur la scène libanaise et ils ont plusieurs longueurs d'avance en matière de technologie. Cela ne veut pas dire pour autant que leurs objectifs de guerre sont atteints", explique-t-il.

La crainte d'une escalade

Au Liban, la population craint une escalade du conflit. Une stratégie qui serait voulue par l'armée israélienne, soutenue par une partie de la classe politique et par une partie de l'opinion publique, mais freinée par les cadres du Shin Bet et du Mossad. Ces derniers "incitent à la retenue, parce qu'ils ont tiré les enseignements des attaques précédentes contre le Liban, qui ont été extraordinairement contre-productives pour Israël", estime Karim Bitar.

D'après lui, cette escalade éventuelle est aussi une manière de mettre l'allié américain devant le fait accompli. "Israël n'a pas informé les Etats-Unis, sauf quelques secondes avant cette attaque. En cas d'escalade, on voit mal les Etats-Unis, en pleine campagne électorale, ne pas se précipiter à la rescousse de leur allié. C'est peut-être là-dessus que mise Benjamin Netanyahu, mais c'est un pari extrêmement risqué."

Propos recueillis par Valérie Hauert

Article web: Jérémie Favre