Kamala Harris pourrait-elle inverser la tendance en faveur des démocrates?

Kamala Harris fait figure de favorite pour être la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, après l'abandon de Joe Biden dimanche. Si l'actuelle vice-présidente n'a pas encore réussi à s'imposer sur le devant de la scène, elle a encore le temps de le faire d'ici à l'élection de novembre, estime le spécialiste de l'opinion publique américaine Mathieu Gallard.

Invité dans l'émission Tout un monde, Mathieu Gallard, directeur de recherche IPSOS, spécialiste de l’opinion publique aux Etats-Unis, estime que la popularité de Kamala Harris "est encore relativement limitée, car la vice-présidente n'a pas brillé à son poste depuis 2020".

"Elle avait déjà été candidate aux primaires démocrates en 2020, et ça ne s'était pas très bien passé", rappelle-t-il. "Depuis, elle a eu du mal à s'imposer dans ce rôle de vice-présidente, qui est un rôle particulièrement difficile aux Etats-Unis, où on reste plutôt sur la touche. De plus, Joe Biden lui avait laissé des sujets difficiles, notamment l'enjeu migratoire."

A stade, si elle n'est pas très populaire, elle n'est pas impopulaire non plus, précise Mathieu Gallard. "Il va falloir voir comment elle relance la campagne démocrate et quel impact cela peut avoir sur l'électorat démocrate et sur les électeurs indécis."

Quatre mois cruciaux

Kamala Harris peut-elle se créer une stature présidentielle en quatre mois? "Ce ne sera pas facile, mais quatre mois, ça lui permet quand même d'avoir le temps de se présenter aux Américains, de présenter un discours, une nouvelle stratégie face à Donald Trump. En théorie, c'est faisable."

Cette campagne très courte peut aussi handicaper les républicains en les empêchant de trouver des angles efficaces face à Kamala Harris Mathieu Gallard

A ce titre, Mathieu Gallard estime que la Convention démocrate, qui se tiendra du 19 ou 22 août, jouera un rôle important. "C'est généralement un événement très suivi, et qui risque de l'être particulièrement cette année s'il y a ne serait-ce qu'une incertitude très limitée sur sa nomination. Kamala Harris a des cartes en main pour se présenter sous un jour favorable aux Américains."

Une des questions va aussi être de savoir si les républicains et Donald Trump arrivent à trouver des angles d'attaque forts et qui résonnent au cours de ces quatre mois, note l'analyste. "Cela avait été le cas pour Hillary Clinton, mais Donald Trump avait eu du temps pour se préparer. Finalement, cette campagne très courte peut handicaper Kamala Harris, mais peut aussi handicaper les républicains en les empêchant de trouver des angles efficaces face à elle", conclut Mathieu Gallard.

Se mettre d'accord sur un nom

Pour Julien Labarre, politologue et maître de conférences en sciences politiques de l'Université d'Etat de Californie à Dominguez Hills, la priorité pour le Parti démocrate est de se mettre d'accord sur un nom avant sa convention d'investiture.

Dans La Matinale, Julien Labarre explique qu'il faut "absolument éviter" un remake de la Convention de 1968, qui "avait été un véritable bain de sang pour les démocrates". Elle avait vu les démocrates se déchirer, un peu plus de deux mois après l'assassinat de Robert Kennedy, vainqueur de la primaire démocrate.

"Il faut que les démocrates puissent passer à un cycle médiatique qui soit un peu plus positif. Parce les trois ou quatre dernières semaines ont été absolument épouvantables pour le Parti démocrate."

Si les démocrates arrivent à transformer l'élection en référendum 'Trump ou pas Trump', ce sera plus simple Julien Labarre, politologue et maître de conférences en sciences politiques de l'Université d'Etat de Californie

Julien Labarre estime que les démocrates doivent faire en sorte que l'attention "pivote sur le camp Trump, parce que leur avantage majeur est qu'ils ont un adversaire très impopulaire et qui a marqué l'histoire de l'Amérique, pas forcément dans le bon sens. S'ils arrivent à retransformer l'élection en référendum 'Trump ou pas Trump', ce serait plus simple. Pour cela, il faut arriver en front commun à la Convention."

