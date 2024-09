Kamala Harris aura plus à perdre que Donald Trump lors du débat présidentiel de mardi soir

Kamala Harris et Donald Trump, deux orateurs aux styles radicalement opposés, s'affronteront mardi soir (03h00 heure suisse) pour la première fois en direct sur ABC. L'enjeu est de taille pour les deux candidats, et ce débat pourrait bien redéfinir l'issue de cette élection présidentielle.

Sébastien Mort, maître de conférences en culture et société américaine à l'Université de Lorraine, souligne que la situation est plus délicate pour Kamala Harris. "Elle est entrée tardivement dans la course, et sa candidature, bien que symbolique, reste floue pour une grande partie de l'électorat. Selon un récent sondage, 28% des Américains estiment avoir encore besoin d'en savoir plus sur elle avant de se décider", indique-t-il lundi dans l'émission de la RTS Tout un monde.

Et de renchérir: "Kamala Harris devra remplir la page blanche. Si elle laisse Donald Trump le faire, cela risque de la mettre en difficulté."

Donald Trump, un "orateur compulsif"

Donald Trump, quant à lui, bénéficie de son omniprésence médiatique. L'ancien président reste une figure bien connue des électeurs, qui se sont déjà fait une opinion sur lui, explique Sébastien Mort.

Donald Trump aura l'expérience pour lui. Le tempétueux septuagénaire, ancien présentateur de téléréalité, participe à son septième débat télévisé et a marqué les Américains par certaines de ses prestations passées. A commencer par sa célèbre pique, adressée à Hillary Clinton en 2016, lors de laquelle il avait affirmé que la démocrate méritait d'être "en prison".

>> Revoir les extraits du débat entre Donald Trump et Hillary Clinton : Donald Trump à Hillary Clinton: Si j'étais président, "vous seriez en prison" / L'actu en vidéo / 1 min. / le 10 octobre 2016

Son débat le plus mémorable est toutefois bien son dernier, contre Joe Biden en juin: il avait précipité le retrait du président démocrate.

"Que ce soit face à une femme comme Kamala Harris ou à un homme, Donald Trump reste Donald Trump. C'est un orateur compulsif, incapable de s'empêcher d'occuper l'espace verbal. On a également remarqué que sa capacité à formuler un propos cohérent s'est considérablement dégradée ces derniers temps", souligne le maître de conférences à l'Université de Lorraine.

Le milliardaire républicain a laissé très peu d'éléments filtrer sur sa stratégie pour le débat de mardi soir. "Je vais la laisser parler", a-t-il simplement déclaré lors d'une rencontre avec des électeurs début septembre. Avant d'ajouter: "Vous pouvez avoir toutes les stratégies que vous voulez, mais vous devez toujours vous adapter à ce qu'il y a en face."

Des micros coupés

Donald Trump a un avantage dans ce débat: les conditions, négociées par Joe Biden lorsqu'il était encore candidat, imposent la coupure des micros quand les candidats n'ont pas la parole, rappelle Sébastien Mort.

"Cela pourrait jouer en sa faveur en le protégeant de ses propres instincts, qui le poussent souvent à des digressions interminables et des tirades décousues. Pour Kamala Harris, cela rendra plus difficile la tâche de répondre à des remarques qu'elle seule entend, risquant ainsi de la déconcentrer", analyse-t-il.

Kamala Harris s'est illustrée lors du débat, entre les colistiers de Joe Biden et de Donald Trump, le 7 octobre 2020. Elle avait remis à sa place son adversaire, le vice-président Mike Pence, avec une calme autorité. "Monsieur le vice-président, je suis en train de parler", avait-elle déclaré, à deux reprises. "Elle a démontré lors de son débat contre Mike Pence qu'elle savait riposter face à un adversaire tentant de la dominer verbalement", considère Sébastien Mort.

>> Revoir le sujet sur le débat entre Kamala Harris et Mike Pence : Elections américaines : Kamala Harris et Mike Pence ont croisé le fer lors d'un débat / 12h45 / 1 min. / le 8 octobre 2020

Un débat possiblement décisif

Les études menées sur l'impact des débats présidentiels montrent que les électeurs les trouvent utiles, mais rarement décisifs, note Sébastien Mort. "Entre 1988 et 2016, six électeurs sur dix considéraient les débats comme informatifs, mais seule une petite minorité décidait réellement de son vote à ce moment-là." En 2016, par exemple, seulement 10% des personnes interrogées ont déclaré avoir finalisé leur choix après avoir regardé les débats.

"Traditionnellement, les opinions des électeurs sont déjà formées bien avant les conventions estivales, fait savoir Sébastien Mort. Cependant, cette année, la situation est différente, car Kamala Harris est entrée dans la course tardivement, plus d'un an et demi après ce qui est habituellement la norme. Cela fait de l'élection de 2024 un cas particulier, où les débats pourraient avoir un impact plus significatif sur le choix des électeurs. En effet, 5% des électeurs se déclarent encore indécis dans cette élection très serrée."

Propos recueillis par Eric Guevara-Frey

Texte web: Valentin Jordil avec afp