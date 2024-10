Kaïs Saïed large vainqueur de l'élection présidentielle tunisienne

Selon un sondage à la sortie des urnes, le président sortant Kaïs Saïed a remporté l'élection présidentielle organisée dimanche en Tunisie, un résultat attendu alors que l'opposition et la société civile considéraient le scrutin comme faussé, son principal rival ayant été incarcéré.

Elu pour la première fois en 2019, Kaïs Saïed s'est octroyé deux ans plus tard la quasi-totalité des pouvoirs après avoir dissout le Parlement. Il gouverne depuis par décret. Plusieurs vagues de répression ont depuis lors été menées contre des opposants politiques et des détracteurs du chef de l'Etat. La plupart de ses rivaux ont ainsi été emprisonnés ou déclarés inéligibles.

Il était opposé dimanche à deux autres candidats: son ancien allié Zouhaïr Maghzaoui, secrétaire général du Mouvement du peuple, et le chef du parti d'opposition Azimoun Ayachi Zammel, considéré comme le principal rival de Kaïs Saïed avant son incarcération le mois dernier.

Moins de 30% de participation

D'après la télévision publique, qui cite un sondage réalisé à la sortie des urnes par l'institut Sigma, le président sortant a été réélu avec 89,2% des suffrages. Aucun second tour ne serait donc nécessaire, Kaïs Saïed étant crédité de plus de 50% des voix.

La commission électorale devrait communiquer lundi soir les résultats officiels. Elle a fait savoir après la fermeture des bureaux de vote que le taux de participation était de 27,7%. Il s'élevait à 55% il y a cinq ans.

Plusieurs candidats disqualifiés

Plusieurs candidats au scrutin avaient été disqualifiés par la commission électorale, provoquant des soubresauts politiques. Des politiciens opposés à Kaïs Saïed ont également été incarcérés ces derniers mois. Leurs partis n'avaient publiquement soutenu aucun des trois candidats officiels.

Ayachi Zammel, lui, a été condamné fin septembre à six mois de prison pour falsification de documents, des accusations qu'il nie. Il avait déjà été condamné une semaine plus tôt à une peine de 20 mois de prison.

Finances publiques toujours sous tension

Kaïs Saïed bénéficie néanmoins toujours d'un certain soutien des Tunisiens. "C'est le premier président qui a combattu les politiciens corrompus et les hommes d'affaires influents. Nous allons donc l'élire et lui renouveler notre soutien", a déclaré un vendeur de fruits à l'agence Reuters.

Malgré la hausse des revenus du tourisme et l'aide financière des pays européens inquiets de l'immigration, les finances publiques tunisiennes sont toujours sous tension. Les pénuries périodiques et les coupures d'électricité et d'eau se poursuivent.

