Joe Biden réitère être candidat et compter sur sa victoire

"Je suis candidat et nous allons gagner", a déclaré le président américain Joe Biden à ses partisanes et partisans vendredi lors d'une réunion électorale à Detroit, dans le Michigan. Cet Etat décisif pour l'élection présidentielle de novembre.

"Il y a eu beaucoup de spéculations dernièrement. Que va faire Joe Biden? Est-ce qu'il va rester dans la course? [...] Voici ma réponse: je suis candidat et nous allons gagner", a-t-il dit.

Son destin politique est très incertain depuis un calamiteux débat le 27 juin face à son prédécesseur à la Maison-Blanche, le milliardaire républicain Donald Trump.

Les partisans du démocrate de 81 ans se sont réjouis de sa connaissance des dossiers, internationaux notamment, lors d'une conférence de presse donnée jeudi et présentée comme cruciale pour son destin politique. Dans le camp républicain, on a pointé son élocution hasardeuse et deux lapsus monumentaux.

La lettre de vingt démocrates anciennement élus

Plus de 20 personnes anciennes élues démocrates du Congrès américain ont publié vendredi une lettre pour demander au président Joe Biden d'avoir une convention ouverte et laisser la chance à d'autres candidats de se présenter.

"Le président Biden servirait mieux la nation qu'il aime en libérant les délégués qui doivent le nommer pour un second mandat. S'il en décide ainsi, cela voudrait dire une convention ouverte en août. On lui demande de prendre cette décision", ont écrit ces anciens élus dans la lettre ouverte.

"Nous ne voulons pas dire que l'on préfère un autre candidat à sa place" mais "nous sommes confiants qu'un ou plusieurs candidats démocrates compétents se présenteront", ont-ils ajouté.

"L'intégrité et la vision du président sont intactes. Cependant, l'énergie et l'endurance dont il a besoin pour une campagne électorale et un nouveau mandat sont diminuées", peut-on lire dans la lettre. "Ce problème ronge le pays depuis des mois et a atteint son paroxysme pendant et après le débat du 27 juin".

Une quinzaine de parlementaires démocrates en exercice ont déjà demandé ouvertement au président américain de retirer sa candidature avant la convention d'investiture du mois d'août à Chicago.

Pour les signataires de la lettre ouverte, qui ne demandent pas au président de se retirer, une convention ouverte permettrait de "relancer optimisme et excitation. Et cela redonnerait de l'énergie au parti et captiverait l'intérêt des électeurs – en particulier des jeunes et des laissés-pour-compte – qui n'ont jusqu'à présent pas été inspirés par les choix proposés".

Parmi les personnes qui soutiennent Joe Biden "et avec enthousiasme", souligne la BBC, outre la vice-Présidente Kamala Harris, "se trouvent des personnalités au franc-parler comme Alexandria Ocasio-Cortez, membre du Congrès de New York, Bernie Sanders, deux fois candidat à l'élection présidentielle, et John Fetterman, sénateur de Pennsylvanie".

Stéphanie Jaquet et les agences