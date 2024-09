Joe Biden promet de l'aide "aussi longtemps que nécessaire" aux sinistrés de l'ouragan Hélène

L'Etat fédéral américain fournira de l'aide aux sinistrés de l'ouragan Hélène "aussi longtemps que nécessaire", a déclaré lundi Joe Biden depuis la Maison Blanche, alors que le bilan humain a atteint les 100 morts dans le sud-est du pays.

"Nous allons continuer à apporter des ressources, dont de la nourriture, de l'eau, des équipements de télécommunications et de sauvetage", a dit le président américain. "Comme je l'ai déjà dit, je le répète, nous serons là aussi longtemps que nécessaire pour terminer le travail," a-t-il ajouté lors d'une allocution.

Le bilan humain de l'ouragan Hélène, qui a semé la dévastation dans le sud-est des Etats-Unis, s'est aggravé à au moins 100 morts, annoncent lundi les autorités. La réaction des pouvoirs publics face à la catastrophe s'installe dans la campagne présidentielle.

>> L'ouragan Hélène a fait au moins 100 morts aux Etats-Unis : Les Etats-Unis commencent seulement à évaluer la dévastation après le passage d'Helene / 12h45 / 23 sec. / aujourd'hui à 12:45

Trump et Harris sur place

Face à ce lourd bilan et aux destructions qui ravagent la région, les deux prétendants à la Maison Blanche ont annoncé qu'ils se rendraient dans les Etats affectés, où les secouristes tentent de retrouver des survivants et d'apporter des vivres aux habitants affectés par les inondations, les coupures d'électricité et les routes bloquées.

Le républicain Donald Trump est attendu lundi en Géorgie, un Etat durement touché qui est aussi un des Etats clés d'une course à la Maison Blanche qui s'annonce très serrée.

La vice-présidente démocrate Kamala Harris a annoncé qu'elle se rendrait sur place prochainement.

Hélène a touché terre jeudi dans le nord-ouest de la Floride en tant qu'ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, soufflant des vents mesurés à 225 km/h. En progressant vers le nord, l'ouragan a perdu en intensité mais a laissé derrière lui un paysage de désolation.

Une maison complètement détruite à Madeira Beach, en Floride. [KEYSTONE - LUIS SANTANA]

En Caroline du Nord, l'Etat le plus touché, le bilan s'élève désormais à au moins 39 morts, dont 30 dans le seul comté de Buncombe où se situe Asheville. Au moins 25 personnes ont par ailleurs péri en Caroline du Sud, 17 en Géorgie, 14 en Floride, quatre dans le Tennessee et une en Virginie, selon un bilan compilé par l'AFP à partir des déclarations d'autorités locales.

