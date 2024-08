Joe Biden passe le flambeau à Kamala Harris sous les acclamations et dans les larmes

L'ancienne candidate à la Maison-Blanche Hillary Clinton a offert lundi l'un des premiers moments forts de la convention démocrate en appelant son parti à enfin briser le plafond de verre et faire élire la première femme présidente de l'histoire des Etats-Unis.

"Il se passe quelque chose [aux Etats-Unis d']Amérique. Cela se sent. Une chose pour laquelle nous avons travaillé et dont nous avons rêvé depuis longtemps", a assuré l'ancienne secrétaire d'Etat américaine et ex-première dame, au premier jour de la grand-messe démocrate.

La septuagénaire, qui a échoué il y a huit ans à se faire élire face à Donald Trump, a appelé les Américains à concrétiser son rêve et à briser en novembre "le plus haut, le plus difficile des plafonds de verre" en votant pour Kamala Harris.

Hillary Clinton n'a pas mâché ses mots à l'égard du milliardaire républicain, qui se présente pour la troisième fois. "C'est la première personne à se présenter à l'élection présidentielle en étant condamné pour 34 délits", a-t-elle lancé, en référence à sa condamnation au pénal à New York, une première pour un ancien président américain.

