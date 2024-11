Joe Biden en Amazonie, une visite symbolique pour le climat avant le retour de Donald Trump

La forêt amazonienne, qui s'étend à travers neuf pays, joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique grâce à sa capacité d'absorption du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. C'est aussi l'une des zones les plus vulnérables au changement climatique et à la dégradation de l'environnement.

Et alors qu'elle est d'ordinaire l'une des régions les plus humides au monde, elle a été ravagée cette année par ses pires incendies depuis deux décennies du fait de la grave sécheresse qui frappe toute l'Amérique du Sud, d'après l'observatoire européen Copernicus.

La déforestation lui a par ailleurs fait perdre en quatre décennies une superficie équivalant à peu près à celle combinée de l'Allemagne et de la France, évaluait une étude récente du Réseau amazonien d'information socio-environnementale et géographique, un collectif de chercheurs et d'ONG.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a fait de la protection de la forêt l'une de ses priorités et s'est engagé à réduire à zéro la déforestation illégale de l'Amazonie au Brésil d'ici 2030. Avec un certain succès: la déforestation en Amazonie brésilienne a chuté de plus de 30% sur un an d'août 2023 à juillet 2024, au plus bas en neuf ans.

Luiz Inacio Lula da Silva et Joe Biden se retrouveront lundi et mardi pour un sommet du G20 à Rio sur lequel planera l'ombre de Donald Trump, qui a promis de "forer à tout va" et mis en doute la réalité du changement climatique.