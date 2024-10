"Je reçois 25 centimes pour un article qui coûte 1,20 franc": comment Temu presse les fournisseurs chinois

À peine deux ans après son lancement, Temu a déjà conquis le marché international. Mais sa stratégie commerciale soulève des questions, car le géant chinois du e-commerce perdrait de l'argent à chaque commande. Premiers concernés, les fournisseurs chinois peinent parfois à se faire une marge. Reportage à Zhejiang.

Avec plus de 160 millions d'utilisateurs mensuels, Temu est rapidement devenu le numéro deux mondial, juste derrière Amazon.

La recette de son succès est simple: on y trouve de tout à des prix mini. Pourtant, cette approche agressive a un coût. Selon les analystes, le modèle économique de Temu n'est pas viable à long terme. L'entreprise sacrifie ses marges pour s'imposer face à la concurrence, voire pour l'étouffer.



Pour les exportateurs chinois, la plateforme est devenue incontournable, offrant une vitrine internationale pour le made in China, alors que le marché domestique est en berne.



Depuis le Zhejiang, sur la côte sud-est de la Chine, Tikmans Trading expédie des vêtements pour hommes dans le monde entier. L'entreprise commercialise ses produits sur des plateformes telles que Shein, Amazon, et Temu, où elle est présente depuis 2023.

Des marges quasiment inexistantes pour les fournisseurs

"Le plus grand avantage de Temu, c'est le volume d'expéditions. Actuellement, nous avons plus de 20'000 commandes par jour", explique Jie Weibo, cofondateur de Tikmans Trading, mercredi dans le 19h30 de la RTS.



Mais selon lui, le principal inconvénient de la plateforme réside dans les prix et la pression exercée par Temu pour les maintenir très bas. Les tarifs proposés sont parfois si bas qu'ils ne permettent aucun bénéfice.



"Pour des articles qui pourraient coûter 1,20 franc la pièce à l'usine, ils veulent qu'on les fournisse pour 25 ou 35 centimes!", affirme l'homme d'affaires chinois.

Design minimaliste et IA pour rester rentable

Pour rester rentable, il investit peu dans le design et s'appuie sur l'intelligence artificielle. Son équipe repère des photos d'influenceurs étrangers sur internet, les intègre dans un logiciel, et crée ainsi 120 nouveaux modèles de vêtements chaque mois. Grâce à ce processus, il leur faut moins d'une semaine pour passer de la conception à l'expédition de nouveaux vêtements.



Ainsi, pour Jie Weibo, cela reste une bonne affaire, car depuis qu'il vend sur Temu, ses commandes ont augmenté de 50%.

Sujet TV: Yena Lee/Viviane Gabriel/Charlotte Onfroy-Barrier

Adaptation web: Miroslav Mares